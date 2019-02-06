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《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》VIP 菁英封測明日開跑

絕不再讓玩家失望！製作人談《全境封鎖 2》整體革新 。（圖／廠商提供）

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 公開《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》VIP 菁英封閉測試將包含初期與終局遊戲任務。《全境封鎖 2》VIP 菁英封測將在台灣時間（UTC +8）2 月 7 日下午 5 點至 2 月 11 日下午 5 點之間進行實戰演練。所有取得 VIP 菁英封測資格的玩家，將可自台灣時間（UTC +8） 2 月 6 日下午 5 點起開始預載菁英封測版本遊戲。Xbox One、PS4 和 PC 玩家只要預購任何版本的《全境封鎖 2》即可取得 VIP 菁英封測參加資格。

絕不再讓玩家失望！製作人談《全境封鎖 2》整體革新 。（圖／廠商提供）

參與 VIP 菁英封閉測試的玩家將能搶先體驗《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》的遊戲世界與內容。在白宮建立好行動基地後，特工們便能勇闖斷垣殘壁的華盛頓特區、解鎖新技能與能力、最高升級至等級 7，並且一探究竟提供以下內容的開放世界東側部份：

• 「故事」、「普通」或「困難」模式下提供的兩個主線任務
• 開放世界裡的五個支線任務和其他活動
• 在三個新暗區之一裡體驗獨特 PvPvE 遊戲內容
• 體驗「衝突戰」模式之一「遭遇戰」帶來的 PvP 組織戰

除了上述內容外，從台灣時間（UTC +8）2 月 9 日星期六午夜 12 點開始，參與《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》VIP 菁英封閉測試的玩家將有機會執行一個入侵任務搶先試玩終局內容。屆時玩家將能以 30 級的等級上限體驗遊戲，並解鎖全新的特化職業：生存專家、精準射手或爆破專家。

由 Massive Entertainment 領軍、與世界各地其他七間工作室攜手合作的《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》將讓前作建立起來的開放世界線上射擊角色扮演遊戲類型更上層樓。時空設定在致命病毒席捲紐約市七個月後的《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》將帶玩家前進一片斷垣殘壁的華盛頓特區。世界岌岌可危，且人類面臨了史上最大的危機。在敵對派系爭奪城市控制權的情況下，身為經驗豐富國土戰略局特工的玩家，成了阻止人類社會徹底崩解的最後希望。如果華盛頓特區毀了，美國將應聲而倒。從《全境封鎖》玩家社群那裡收集各種想法與意見長達兩年之久後，《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》將提供內容充實的戰役，並自然地串接紮實的終局內容。
 

關鍵字：全境封鎖2全境封鎖封測

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