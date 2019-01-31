Xbox One同捆組全面特價　最多可省3100元

▲ Xbox One X《戰慄深隧：流亡》同捆組也在此次特價行列。（圖／廠商提供）

科技中心／綜合報導

新的一年才剛開始不久，微軟就針對Xbox One做出特價，多款Xbox One同捆組在各大商城都享有50美元的折扣，甚至有些同捆組還能折價到100美元。

根據外媒《THE VERGE》報導，所有Xbox One套裝在微軟商店、百思買、沃爾瑪、B＆H Photo以及其他地方都可享有50美元（約1,537元台幣）折扣，就連新的Xbox One X同捆組也在此次特價行列，包含《戰慄深隧：流亡》與其前傳、《戰慄深隧：最後曙光》和《戰慄深隧》與大多數同捆組。

此外，無論購買Xbox One X還是Xbox One S，都附帶一部不同的遊戲，包括《異塵餘生76》，《戰地風雲5》、《極限競速: 地平線4》或其他遊戲。

同捆組中還有一些其他內容，除了《戰慄深隧》系列同捆組外，所有在Microsoft Store的套裝都包含《戰爭機器4（Gears of War 4）》的數位副本；另外Xbox One S也提供了為期三個月的Xbox Game Pass和Xbox Live Gold試用版。

無論在哪裡購物，折扣的費用普遍都很好。但目前最好的價格是在沃爾瑪，玩家可以用398美元（約12,237元台幣）購買帶有NBA 2K19的Xbox One X.（原價為499美元，約15,343元台幣），價格直接減去了100美元（約3,100元台幣）。