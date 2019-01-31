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Wii線上商城今正式關閉　遊戲將無法下載與購買

任天堂宣布 Wii 主機將停產　未來將以 Wii U 來取代(圖／取自任天堂)

▲任天堂曾紅極一時的家用主機Wii。(圖／取自任天堂)

科技中心／綜合報導

任天堂（Nintendo） Switch 憑藉其本身獨特的設計、多種變化式玩法以及多款獨佔熱門遊戲的助攻下，銷售在全球創下亮眼的好成績。而任天堂過去的旗艦家用主機Wii早已停產，其線上商店「Wii 線上商城」（Wii Shop）也將於今（31）日下午正式關閉

Wii 是任天堂於 2006 年底發布的遊戲主機，當時以前所未見得體感操作瞬間紅遍大街小巷，甚至能在夜市看見排隊遊玩 Wii 主機的盛況，但隨著競爭對手陸續效仿加上玩家新鮮感退去，Wii、Wii U 皆未能獲得更好的成績，甚至曾傳出 Wii U 滯銷導致任天堂虧損的消息。

因此任天堂逐漸將重心轉移至開發Switch，Wii 與 Wii U也分別於2013和2017年停產，任天堂也於2017年公告Wii Shop將於今年的1月31日關閉，正式關閉後，將沒有任何官方管道可以購買 Wii 系列的遊戲產品，相關儲值點數也將無法繼續使用。

Wii Shop關閉後，Wii主機的相關連網功能也將一起關閉，Wii 將正式無法進行連線。據了解，Wii Shop預計將於今（31）日下午2點正式關閉，在此之前，玩家仍可以重複下載已購買的遊戲軟體，也能持續遊玩主機內的遊戲，但若是將遊戲刪除，未來恐怕會很難找回遊戲。

關鍵字：wii、任天堂線上商城時代眼淚Switch

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