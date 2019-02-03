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《新瑪奇英雄傳》全新英雄 – 空間魔女「繆兒」閃耀登場

記者周之鼎／台北報導

以強烈戰鬥感、無鎖定視角的戰鬥方式深受玩家喜愛的 Action MORPG《新瑪奇英雄傳》改版，推出第 14 位新英雄「繆兒」！繆兒的專屬武器是利用自身魔力作為子彈的「魔銃」，配合繆兒輕盈熟練的動作，可將近距離攻擊的傷害放到最大，同時也可利用空間魔彈自由快速地跳躍空間，達到更強力有效的攻擊。

原本擁有著幸福童年的繆兒，因為一樁意外失去了所有家人，也與姐姐艾瑞莎失散。獨自乘著船抵達東方之都「希蘭」的小繆兒，為了在異地生存下去，她決定要忘記所有過去。隨著時間流逝，她成長為一位冷酷無情的傭兵，因為傑出的能力被稱為「空間魔女」的繆兒，本以為已是無所畏懼，但讓她極度想要逃避的過去，卻伴隨著神秘的力量，重新出現在她眼前……

繆兒使用可以支配空間次元的魔銃手槍，並利用自身的魔力作為子彈，引出魔銃的強大力量來進行戰鬥。透過輕盈熟練的動作，將近距離攻擊的傷害放到最大，同時也可利用空間魔彈自由地、快速地跳躍空間，達到更強力有效的攻擊。另外，因應新英雄「繆兒」的登場，改版後將免費增加一個角色欄位，讓所有玩家都能盡情享受繆兒帶來的操控與視覺的魅力。

而本次將由日本人氣聲優「井澤詩織」擔綱配音，其代表作品「來自深淵」中的奈奈祈，本次擔綱繆兒角色配音，更令人期待井澤詩織是如何呈現這位魔女的樣貌。

為了慶祝新英雄「繆兒」登場，營運團隊也推出了「繆兒專屬升級支援」、「春節黃金時刻」、「免費武器租借」、「燦爛玲瓏的羽翼」、「周末加倍 春節玩FUN」等豐富活動。玩家只要登入遊戲累積在線時間或完成指定活動任務，就可以獲得碎裂石捲絨絲袋、新月氣息寶箱、飾品強化券寶箱、加強版優質強化保護石、小鬼拖鞋 (時裝)等超值獎勵。除此之外，凡於活動期間內創立繆兒角色，升等即可獲得不穩定的 / 優質 / 優質防具強化保護石、大馬士革鍛鋼、技能道具選擇箱、+10 不義的 判刑 杜拉漢魔銃等支援道具。


 

關鍵字：新瑪奇英雄傳繆兒

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