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《魔法少女小圓外傳》電玩展人氣夯　4日吸引破萬玩家朝聖

《魔法少女小圓外傳》電玩展人氣夯（圖／業者提供）

記者樓菀玲／台北報導

由Aniplex 發行、f4samurai 開發製作、台灣小萌科技代理的人氣動畫外傳RPG手遊《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》於25日台北電玩展首次亮相後，昨(28)日宣布展覽圓滿落幕，成功吸引上萬《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》的玩家。

活動期間不僅邀請到Winds、老皮、小熊…等人氣實況主與玩家一同共襄盛舉，更將遊戲中經典場景完整呈現，打造小丘比造型扭蛋機、人氣角色合照區、客製化角色拍貼機等有趣互動裝置；除此之外，官方亦精心準備角色原案「蒼樹梅」老師的角色立繪和shaft變身動畫原畫卡，構築成一整面的手繪牆讓玩家們一飽眼福，讓到場的玩家驚呼：「就像真的來到魔法少女的世界中！」

《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》連續四天在台北電玩展世貿一館與玩家粉絲們見面，活動期間送出無數的虛寶及周邊活動贈品，更吸引多達上萬玩家參與。官方為回饋玩家的熱情支持與喜愛，不僅每日安排豐富的舞台活動，考驗玩家的腦力、眼力和歐氣，亦祭出超萌角色徽章組、角色杯墊和海報作為優勝獎勵，玩家更在活動上歐氣大爆發，連連抽中稀有4星角色。

除精彩的舞台活動外，官方亦準備小丘比扭蛋機，獎品包含環彩羽和鹿目圓主視覺磁鐵、紙製人形立牌與各式虛寶，展期贈品只送不賣，讓玩家直呼這就是最棒的新年禮物。

搭上近期推出的「水波玲奈」PICK UP轉蛋活動，官方也在展期間推出《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》客製化拍貼機，包含遊戲主角群環彩羽、七海八千代、由比鶴乃、深月菲莉西亞、二葉紗奈與人氣角色鹿目圓和水波玲奈，不少玩家也趁機擺出甜蜜姿勢擁抱喜愛的角色，引發現場大量的排隊人潮。

關鍵字：手機遊戲小萌科技魔法少女小圓

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