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《天堂2：革命》 羅馬競技場登場　除了觀賽還可以下注

《天堂2：革命》 羅馬競技場登場　除了觀賽還可以下注（圖／網石棒辣椒提供）

記者樓菀玲／台北報導

網石於今日宣布，旗下熱門MMORPG手遊《天堂2：革命》加入全新活動「羅馬競技場」，即日起每週三、六晚間登場，玩家將互相競爭，爭取「伺服器最強王者」的稱號。此外，本次更新也加入能更有效對抗人型怪物的「人型特性裝備」，以及方便玩家將同類型裝備強化等級進行轉移的「強化轉移」系統。

「羅馬競技場」是即時一對一賽事，贏得可獲得「羅馬競技場」稱號，同時也將會是伺服器中最強王者。只要完成兩次轉職與擁有一定水準戰鬥力的玩家，就具有參賽資格。玩家會使用原本角色的裝備、技能及角色擁有的能力參賽，比賽時間為即日起每週三、六晚間八點半至九點半。

「羅馬競技場」分為預選賽、正規賽兩階段。預選賽中，玩家將依照入場先後順進入房間，之後會與其他玩家配對進行一對一戰鬥，每場戰鬥耗時3分鐘，預選賽時間總共為15分鐘，只要能在爭奪戰結束後仍占據比賽房間的64位玩家，就能得到正規賽資格 ，隨後就會進入正規賽，比賽採單淘汰制，玩家得過層層關卡，爭取獲得最終勝利。

比賽戰鬥中將有兩種地圖，於戰鬥時隨機決定。此外，每個角色將擁有兩次戰鬥機會，如果死亡兩次就是失敗；戰鬥時間結束雙方如都未死亡，則由復活次數少的玩家獲勝。凡打入正規賽將獲得各式獎勵，前8強玩家則可獲得「羅馬競技場」稱號。

《天堂2：革命》 羅馬競技場登場　除了觀賽還可以下注（圖／網石棒辣椒提供）

除參賽外，本次也有觀戰下注模式。沒有比賽的玩家從正規賽開戰後即可觀賽，並可從8強賽後使用金幣下注，中獎將可獲得「鬥爭徽章」。鬥爭徽章將可在羅馬競技場商店中使用。

本次也新增「人型特性裝備」。人型特性裝備能對人型怪物發揮較強的影響，包可以造成人型怪物額外傷害的武器特性「死刑」與減少傷害的防具特性「武裝」。而遊戲日後更新也將推出全新時空裂縫「孢子巢穴」，屆時裡面將有更多人型怪物，歡迎玩家先行培養人型特性裝備，為全新時空裂縫做好萬全的準備。

本次更新也加入優化系統「強化轉移」。玩家可將裝備的強化等級，轉移至其他裝備，讓強化裝備更為容易。此套「強化轉移」系統僅限同類型裝備之間可進行轉移。此外也有新增「強化失敗獎勵系統」，適用裝備、坐騎類別的裝備強化。當玩家強化失敗時，系統會提供強化獎勵機率，而獎勵機率可累計，最高可累計到百分之百，確保強化成功。

《天堂2：革命》 羅馬競技場登場　除了觀賽還可以下注（圖／網石棒辣椒提供）

關鍵字：手機遊戲網石遊戲天堂2：革命

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