《怪物彈珠》電玩展人潮爆滿　玩家敲碗期待來年再見

記者樓菀玲／台北報導

《怪物彈珠》強勢回歸 2019 台北國際電玩展，今年除了有精彩舞台活動，還有藝術展區、大型數位體驗活動等，再次展現《怪物彈珠》對於台灣玩家的重視，甚至有部分玩家真心告白期盼《怪物彈珠》繼續出席 2020 台北國際電玩展。而今日邁入展期最後一天依舊人氣爆棚，官方也開心表示，目前參與玩家已超過原本預期，提前慶賀成功。

今年《怪物彈珠》除了別具特色的展區設計令人眼睛一亮之外，諸多從日本原汁原味空運來台的精采演出與豐富體驗活動，讓《怪物彈珠》攤位在開展首日即吸引上萬人參觀，官方更預估展覽期間至少將有4萬人造訪《怪物彈珠》攤位，感受一拉一放的魅力。

為今年活動揭開序幕的，是由《怪物彈珠》人氣角色——能讓眾生下跪且帶來光明的使者「路西法」為首的樂團，以及經典角色「達太喵」、「紫苑」的Two for all組合所帶來的「MoNSONI! in Taipei」，透過3D浮空投影的型式登台演出多首《怪物彈珠》動畫歌曲，充滿活力地為《怪物彈珠》於台北國際電玩展的4天展期展開華麗的開場。

《怪物彈珠》今年重返 TGS，打造新穎、吸睛、展區前３大的展場空間，並規劃了豐富精彩的舞台活動。為回饋持續支持《怪物彈珠》的玩家們，更將去年於日本展出的全新體驗型藝術展覽「怪物彈珠展」中部分藝術家的繪畫作品，及「爆絕之間『渴望之盡頭的理想鄉』Presented by NAKED」爆絕關卡原封不動空運來台。

官方表示，為感謝玩家一年來的支持與愛護，將應景地於農曆大年初一（即 2 月 5 日）起，推出 2019 年春節限定「美人賀新歲」特別轉蛋活動，不只有機會入手全新角色「劉邦」，分享活動訊息參加抽獎，還有機會獲得知名聲優平野綾的簽名版。

此外，過年期間也可在電視上看到《怪物彈珠》應援大使—渡邊直美出演的全新廣告，俏皮又可愛的直美將不改幽默本性，為大家帶來充滿濃厚年節氛圍的電視廣告跟大家拜年。

