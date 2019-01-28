ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《怪物彈珠》電玩展人潮爆滿　玩家敲碗期待來年再見

《怪物彈珠》電玩展人潮爆滿　玩家敲碗期待來年再見（圖／XFLAG提供）

記者樓菀玲／台北報導

《怪物彈珠》強勢回歸 2019 台北國際電玩展，今年除了有精彩舞台活動，還有藝術展區、大型數位體驗活動等，再次展現《怪物彈珠》對於台灣玩家的重視，甚至有部分玩家真心告白期盼《怪物彈珠》繼續出席 2020 台北國際電玩展。而今日邁入展期最後一天依舊人氣爆棚，官方也開心表示，目前參與玩家已超過原本預期，提前慶賀成功。

今年《怪物彈珠》除了別具特色的展區設計令人眼睛一亮之外，諸多從日本原汁原味空運來台的精采演出與豐富體驗活動，讓《怪物彈珠》攤位在開展首日即吸引上萬人參觀，官方更預估展覽期間至少將有4萬人造訪《怪物彈珠》攤位，感受一拉一放的魅力。

《怪物彈珠》電玩展人潮爆滿　玩家敲碗期待來年再見（圖／XFLAG提供）

為今年活動揭開序幕的，是由《怪物彈珠》人氣角色——能讓眾生下跪且帶來光明的使者「路西法」為首的樂團，以及經典角色「達太喵」、「紫苑」的Two for all組合所帶來的「MoNSONI! in Taipei」，透過3D浮空投影的型式登台演出多首《怪物彈珠》動畫歌曲，充滿活力地為《怪物彈珠》於台北國際電玩展的4天展期展開華麗的開場。

《怪物彈珠》今年重返 TGS，打造新穎、吸睛、展區前３大的展場空間，並規劃了豐富精彩的舞台活動。為回饋持續支持《怪物彈珠》的玩家們，更將去年於日本展出的全新體驗型藝術展覽「怪物彈珠展」中部分藝術家的繪畫作品，及「爆絕之間『渴望之盡頭的理想鄉』Presented by NAKED」爆絕關卡原封不動空運來台。

官方表示，為感謝玩家一年來的支持與愛護，將應景地於農曆大年初一（即 2 月 5 日）起，推出 2019 年春節限定「美人賀新歲」特別轉蛋活動，不只有機會入手全新角色「劉邦」，分享活動訊息參加抽獎，還有機會獲得知名聲優平野綾的簽名版。

《怪物彈珠》電玩展人潮爆滿　玩家敲碗期待來年再見（圖／XFLAG提供）

此外，過年期間也可在電視上看到《怪物彈珠》應援大使—渡邊直美出演的全新廣告，俏皮又可愛的直美將不改幽默本性，為大家帶來充滿濃厚年節氛圍的電視廣告跟大家拜年。
 

關鍵字：手機遊戲XFLAG怪物彈珠台北電玩展

推薦閱讀

《怪物彈珠》電玩展人潮爆滿　玩家敲碗期待來年再見

線上電玩展PS4買氣爆棚　3分鐘賣破雙11當日銷量10倍以上

Switch今年將推出全新改款？任天堂社長：目前沒有計畫

《軒轅劍柒》展示階段性研發成果 透露墨家、機關術將回歸

欺騙了20年！小智森林放生比鵰喊「我馬上就會回來」　粉絲淚喊：渣男

員工都想「認他當叔叔」 重金救樂陞一場空許金龍叔決定清理門戶

原來邪教還沒死！《極地戰嚎：破曉》故事總監來台解析遊戲

《閃亂神樂》製作人：對PS4的限制政策真的很頭痛

橘子《魔力寶貝M》考慮導入日本市場　SE社齊藤陽介跨海站台

《TGS電競星光大道》多款熱門遊戲賽事結果揭曉

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《極地戰嚎：破曉》故事總監來台解析遊戲

《閃亂神樂》製作人對PS4政策表無奈

製作人談《全境封鎖 2》整體革新

《神魔之塔》6週年high翻電玩展

《魔力寶貝M》考慮導入日本市場

《霹靂無雙》電玩展面會落幕

《TGS電競星光大道》賽果揭曉

《FGO》電玩展寶具場景重現

《SD鋼彈》新作製作人訪台首談詳情

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

最新新聞

《怪物彈珠》電玩展人潮爆滿

PS4三分鐘賣破雙11當日銷量10倍以上

任天堂社長：Switch今年不推改良款

《軒轅劍柒》展示階段性研發成果

騙了20年　小智森林放生比鵰

【樂陞叔姪鬥】重金救樂陞一場空　員工都想認他當叔叔

《極地戰嚎：破曉》故事總監來台解析遊戲

《閃亂神樂》製作人對PS4政策表無奈

《魔力寶貝M》考慮導入日本市場

《TGS電競星光大道》賽果揭曉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366