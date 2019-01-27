《霹靂無雙》電玩展面會落幕　DenKa、霹靂群雄同台競技

記者樓菀玲／台北報導

唯晶數位娛樂率旗下年度IP自研鉅作，由大霹靂正版授權，台灣最強、霹靂首款電競手機遊戲《霹靂無雙》，參與2019TGS台北國際電玩展盛會，打造《霹靂無雙》電競主題館，在活動展期最後一個的周末假期。

《霹靂無雙》為感謝玩家支持，於今日除盛大舉辦遊戲粉絲見面會活動回饋玩家朋友，遊戲更不間斷推出「新春獎好禮活動」系列活動，祭出「高級招募券」、「元寶」等…豐富好禮送給玩家外，粉絲見面會現場也同步邀請到電玩女神DenKa 、Cosplay大神席珍，化身性感霹靂英雄「骨簫」及霹靂一哥「素還真」，進行多人團戰的競技互動挑戰外，平時顯少現身的霹靂英雄戲偶「劍子仙跡」、「疏樓龍宿」、「陰川蝴蝶君」也由知名操偶師領軍蒞臨現場，高難度的操偶表演、豐富的互動及豪華的虛寶獎勵樂放送，讓玩家直呼：「實在太滿足啦！」

以AR英雄實境、實時操作、幀同步的即時競技霹靂手機遊戲《霹靂無雙》，承襲霹靂劇集中各英雄角色鮮明的性格與造型，在電玩展限定登場的粉絲見面會中，遊戲也請來電玩女神DenKa化身集結魅惑、毒辣於一身的「骨簫」，以一襲妖媚的紅黑低胸勁裝，小露大腿和酥胸，手持警幻名簫，現身會場與玩家進行「霹靂無雙比一比」競技猜題PK。

Coser大神席珍也身著瀟灑的白紫長袍，搭配氣勢十足的蓮花裝飾，將清香白蓮「素還真」角色性格揣摩得唯妙唯肖，讓在場粉絲都直說：「Cosplay大神果然名不虛傳！」而活動安排的趣味競技挑戰賽，也讓DenKa與玩家PK得不亦樂乎，勝負不分軒輊，DenKa更直接向玩家下戰帖，邀請粉絲在《霹靂無雙》一同一較高下。

顯少曝光的霹靂英雄戲偶「劍子仙跡」、「疏樓龍宿」與「陰川蝴蝶君」，在霹靂知名操偶師的領軍之下現身「霹靂無雙見面會」中，活動一開始就由化身陰川蝴蝶君的霹靂主持人及英雄戲偶以「天下無雙」、「紫龍再現」氣勢滿點的精湛演出為活動開場，操偶師們更以高難度的動作大秀操偶絕技，並與粉絲一同進行「霹靂無雙傳情賽」、「霹靂我最大」PK競技戰，玩家不但爭相報名參加，還有許多粉絲也帶著自己珍藏的霹靂英雄到場助，看著操偶師靈活的戲偶操作、宛如真人一般細緻的表情動作表現，在場觀眾都讚嘆表示：「實在太厲害了，布袋戲文化真是台灣的驕傲！」

《霹靂無雙》遊戲盛大參與2019台北國際電玩展盛會，除了在現場打造《霹靂無雙》主題館，舉辦大型粉絲見面會與多場競技互動競賽外，遊戲也將開放一連串好康不間斷的「新春獎好禮」活動，要讓所有玩家朋友們，線上線下都有滿滿福利，於2月2日至2月11日23:59止，玩家只要每日登入遊戲，即可獲得 「高級招募券」、「元寶」、「御靈」…等豐富的虛寶好禮，讓道友們武力戰力UP、超強英雄抽不完！此外，春節期間全新登場的英雄角色，北域三大刀劍傳說之一「陰川蝴蝶君」超人氣開放。