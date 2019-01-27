《SD鋼彈 G世代 火線縱橫》台北電玩展搶先全球公開遊戲概況

記者周之鼎／台北報導

萬代南夢宮娛樂旗下最新鋼彈遊戲《SD 鋼彈 G 世代 火線縱橫》今（1/27）日在台北電玩展邀請到遊戲開發總監宮城嘉樹與製作人塚中健介，以及知名人氣聲優保志總一朗（曾飾演《鋼彈SEED》主角煌‧大和》）、田中理惠（（曾飾演《鋼彈SEED》女主角拉克絲·克萊因）來到現場與粉絲同歡，同時兩位製作人也接受台灣媒體專訪。

《SD 鋼彈 G 世代 火線縱橫》在上週才首次全球披露，本次就在台北電玩展舉辦第一場公開活動，《SD 鋼彈 G 世代》過去主要分為兩個系列，分別是體驗收錄原作作品的「原作追溯體驗型」，和享受跨界作品的「Break」型，而本次的《SD 鋼彈 G 世代 火線縱橫》屬於「原作追溯體驗型」，以四個新世紀的鋼彈系列作品包含《新機動戰記鋼彈W》、《機動戰士鋼彈SEED》、《機動戰士鋼彈00》以及《機動戰士鋼彈 鐵血孤兒》四個系列作品為主。玩家可以從這四個系列選擇自己喜歡的作品開始遊戲。

這次的作品擁有三個特色，分別是自由編成機體和駕駛員的「部隊編成」、透過機體開發、改造，升級成為新的機體，量產機型也有可能媲美鋼彈的「機體育成」，和透過升級機體，讓量產機成為專用機，或是舊機型成為新機型的「機體開發」。

在舞台上，保志總一郎與田中理惠登台時都以親口配音開場，另外保志總一郎也親自試玩遊戲，展現自己所配音的自由鋼彈，順便還使用了正義鋼彈，田中理惠也俏皮的以拉克絲的聲音喊加油，讓台下的鋼彈迷相當興奮。試玩後製作人表示除了煌大和外，保志總一郎曾演出的「卡納得」駕駛亥伯龍鋼彈，以及田中理惠曾飾演的「密雅」駕駛薩克戰士（演唱會規格），也都會在遊戲中登場，並在現場搶先釋放這兩架機體的招式畫面。

▲官方公開亥伯龍鋼彈與薩克戰士（演唱會規格）的戰鬥畫面。

宮城嘉樹在受訪時說：「上一個作品是以宇宙世紀100年為中心，所以帝國已經完結的感覺，所以會以新世紀的四部作品為主，說各良心話我也希望可以希望更多鋼彈可以進入到這個作品中，因為我也滿喜歡鋼彈X的，但因為在火線縱橫當中，有很多需要重新製作的東西，像是戰艦之類的，還有MS的機體高度我們也重新調整，會有更真實的感覺，所以如果要把過去的機體納入，那要調整的東西太多了，可能品質不會那麼良好，所以這次以四個新世紀為主，更深入的處理這些細節。而這次收錄的作品也都是很受歡迎的，我們也還有一些沒公布的系統，等到公布之後，玩家可以更能體會其中的魅力。」

「像是鐵血孤兒在G世代是第一次出場，雖然《機動戰士鋼彈00》有登場過，但比較詳細描述內容是頭一次，另外這次也有很多動畫也重新製作，在《機動戰士鋼彈SEED》和《新機動戰記鋼彈W》的部分，雖然以前有登場過，我們這次也把動作、開場動畫等等的全部重新製作。」

被問到這次的劇情，製作團隊則說：「BREAK系列可以帶給玩家新鮮感，我們這次重視的還是一步一步讓玩家深入的體驗內容，所以這次沒有安排互相穿插的原創劇本，雖然這次以原作為主，但在玩家沈浸在一個世界觀中，也可以按照自己的喜好，把其他作品的駕駛員和機體放到這個世界當中，所以就某個角度來說也是有些融合在一起的。另一個就是我們想要挑戰的是把四個世界觀放在同一個遊戲中，這是我們最想挑戰的地方。目前很多作品還沒有原作追溯的作法，所以這方面想要多下一點功夫，另外BREAK系列雖然很有魅力，也可以帶給玩家新鮮感，但我們還在探索另一種可能讓兩個融合的方式，不過目前為止還沒有具體的計畫。」

談到機體，有媒體問到SEED收錄作品特別是異端型有很多，在設計圖的處理上如何呈現？製作人表示在四個世界觀所以有四個設計圖，異端系列有很多分支，所以異端系列的設計圖有很多種，在開發中碰到困難和是同一個世界觀的機體強弱很好掌握，但是跟其他世界觀橫向比較的時候要怎麼比較強弱就是很有趣的一點。另外也有問到「鐵血孤兒」是主角全滅的劇情，製作團隊表示在這部分也是打算按照原作來讓玩家體驗，但會在遊戲中好好呈現。而在駕駛員的部分，如果是Scout種類的角色那麼全員都有準備他的動畫。

被問到有沒有原創或隱藏機體？製作人語帶玄機的表示：「像剛剛在舞台上保志先生有配煌大和，但我們也讓他重新收錄了卡納得，另外有一些PV沒有出現的駕駛員與機種將會陸續公開。至於日後PV會介紹到的其他駕駛員和機種之外還有沒有其他沒公開的？也不能說沒有啦！」

談到DLC時，宮城嘉樹則說：「目前還沒有具體的規劃，目前四個世界的機體很多要怎麼分配我們還在思考，不過可以透露的是四個世界的機體種類數量會盡可能讓它平均出現，而整體收錄的機體數量會比上一款《SD鋼彈 G世代創世》更多。」

這次也是「SD鋼彈G世代」系列首次在PC版發售，對此宮城嘉樹則表示：「我們知道PC的玩家比較多，所以我們希望更多玩家可以享受這樣的作品，才做出這樣的決定，像上一次的作品在PS4和VITA上，這次在三個平台也是我們想挑戰的事情。」不過也承認目前正碰到了一些困難，正在努力的解決，現在遇到最大的問題就是不同規格如何享受到同樣的遊戲品質。不過可以保證的是PC版也會推出中文版。

最後被問到今年大概會在什麼時候推出，宮城嘉樹則說：「我們希望天氣還沒變冷的時候可以問世，但目前還不清楚。」