《惡靈古堡2重製版》製作人：2代長短剛剛好 3代有機會重製

記者周之鼎／台北報導

《惡靈古堡 2 重製版》在台北電玩展期間上市，製作人平林良章也來到台北參加電玩展，在PS舞台現場展示遊戲的「第四倖存者」內容。並且在舞台活動後接受媒體訪問。

在舞台上可以看出「第四倖存者」模式下，雖然漢克一開始有著滿滿的武器，但是僵屍數量更為可怕，所給予的資源想殺光僵屍可以說不可能，就連製作人也玩不到一半的進度就陣亡，因此這個模式相當考驗玩家。製作人也表示，預計未來以DLC方式推出的「幽靈倖存者」模式中，玩家是直接操作軍火店老闆 Robert Kendo，拉昆市市長 Michael Warren 的女兒，以及安布雷拉保安組織的未知成員這三人如果沒有被僵屍吃掉將會碰到怎樣的場景。

在訪談中，平林良章首先談到和前幾代最大的不同點，平林良章說：「我們有考慮到幾個點，曾考慮過4、5、6代的背後視角，或是元祖二代的視角，或是七代的視角，最後決定要是能致敬元祖二代，比起主角外，重點也更要在僵屍，所以最後的選擇是除了能致敬原本的二代，並用現代玩家喜歡的遊戲。」

對於發售僅不到兩日就有些玩家已經通關了，而且反應遊戲太短，製作人則表示：「由於是致敬原作，所以除了原作也沒有額外增加些什麼，我們並不覺得元祖二代的份量很少，最主要是讓大家有現代化遊玩的體驗，而不是硬塞一些不必要的東西，這其實是開發遊戲時很容易犯的錯誤，塞入太多不必要的東西反而讓玩家覺得疲倦，因此玩的開心最重要，因此我們只加入必要的東西，我們製作團隊很尊敬原組的二代，我們覺得份量不多不少剛剛好。」

談到另一個有趣的豆腐模式，製作人提示這次的豆腐模式沒有道具格只能用小刀，這次的附屬武器是可以一般使用以及緊急迴避，所以怎麼使用會是很重要的重點，雖然4~6代玩家都狂殺僵屍，請大家回想一下1~3代應該都是盡量躲避僵屍，有時就算受傷都會想辦法保住武器，抱持著這些想法才是這些額外模式的重點。

製作人表示沒有計畫已更新來玩元祖2代的傳統攝影機視角，原因是製作團隊深思熟慮過要如何呈現出最好玩的方式，就是現在遊戲呈現的樣子，如果要做固定攝影機，那必須有讓玩家覺得好玩的前提，製作團隊不希望隨便做出來但是最後讓玩家不開心。此外也有媒體問到為何取消了原本2代里昂與女友分手來到拉昆市的劇情，製作人說：「我們希望能夠做出更好的戲劇效果和故事，我們可以看到這一次僵屍變的很多，另這次希望多增加一點真實性，所以如果保留里昂被甩隔天就到拉昆市碰到一大堆僵屍，其實很不自然，所以我們把故事營造成可以有一段時間讓拉昆市變成僵屍市。」

對於是否有機會重製差不多時間線的《惡靈古堡3》，平林良章則表示：「RE2出來的時候BIO已經過了21年的歲月，就遊戲內的時間軸說2代和3代是差不多的時間，所以我們確實放了一些和3代有關的內容，我們會想要做RE2主要還是許多玩家有這個反應，至於三代會不會重製目前可能性並不高，當然如果RE2又掀起一陣風波，那麼也許3代應該有機會。」

最後問到為什麼這次《惡靈古堡2 重製版》想配中文配音，平林良章說：「我們可以知道最近卡普空的遊戲越來越多中文化，這代表我們相當在意亞洲的玩家，希望玩家可以享受我們的遊戲，我們希望可以以一個挑戰的契機來加入中文語音，並讓更多人可以感受中文配音的感覺。我個人的意見是，每一國都有不同的語言和語調，如果讓日本人去選中文配音的選角，這其實會很不搭，所以我們在語音的錄音、指導、監督都是讓亞洲自己來處理，我們希望這樣才能做出最好的語音素材。」