絕不再讓玩家失望！製作人談《全境封鎖 2》整體革新

記者周之鼎／台北報導

今年 Ubisoft 在台北電玩展活動攤位設置了《全境封鎖 2》空軍一號拍照區，透過高度超過 400 公分的空軍一號搭配 6 位 Coser 現場演出，完整重現遊戲內真實攻防場景其人潮可以說再度重現三年前《全境封鎖》首登台北電玩展時一樣，開場沒多久人龍就塞爆其中一個入口。資深開發師James Norris接受《Ettoday 遊戲雲》與香港媒體的訪問，談到本次《全境封鎖2》的各項細節。

※全新設計的暗區

James表示：「我們希望讓整個暗區更加的公平，保留了一代中競爭的遊戲性質，這次主要有三個暗區，在二代主線中，會慢慢的解鎖這三個暗區，每個暗區中有任務來解鎖，一開始並不會馬上遭遇到其他玩家，會先有一段簡單的體驗後，第二次進入暗區才會開始碰到其他玩家。在同個時間內，有兩個暗區會有一個新的機制『常規化』，這是為了公平性，就是玩家的武器數據再平衡，武器數據會變的比較平均，不像是一代以原本數值進到暗區。另一個暗區的名字是『受佔領暗區』這個暗區就比較像一代，玩家會帶著原本的數值進去，所以比較危險，但是獎勵是一樣的。在暗區中得到的所有的裝備和武器都可以在所有區域使用，但只有受佔領暗區會保有原本的強度，其他兩個則會是常規化。」

James也說：「在一代如果在暗區中陣亡會損失一些暗區經驗值，在二代也同樣有暗區自己的進度，暗區可以解鎖被動技能，這些被動會被鎖回去，這邊的建議是玩家可以都嘗試一下這些技能，這些技能有些很適合在主線而非暗區。」

在這次的按區中故事也與主線接軌，描述當 Green Poison 疫情爆發時，政府緊急生產一種黃色粉末狀的反作用劑，企圖為阻擋疾病傳播作最後一博。而華盛頓特區是黃色粉末的測試區。而「西暗區」是喬治城的有錢人逐起高牆將自己與外界隔離，並要求政府找出治療方法拯救他們。因此黃色粉末誕生並被買進了，然而但這些粉末直到在喬治城噴灑前都未曾被測試過。這是個致命錯誤，黃色粉末殺死了所有人。「東暗區」則是軍隊駐紮在聯合車站，他們將用於消滅 Green Poison 的黃色粉末存放在車站內，但卻是個定時炸彈。一場爆炸讓所有人不得不撤出。「南暗區」則是當 Green Poison 在華盛頓特區爆發時，此處是為了收容病人而設。很快地，這些病人變成囚犯，被迫留在此處孤獨死去。冬去春來，這裡開始淹水，隨之而來的是致命的黃色粉末。南區已被遺棄。

※PVP衝突戰

除了暗區外，《全境封鎖 2》將推出兩種4V4的遊戲模式。每種遊戲模式都可在專為 PvP 打造的三張地圖上遊玩，這在《全境封鎖》遊戲中是全新的體驗。這些 PvP 地圖將使玩家探索遊玩主線開放世界時所無法體驗到的華盛頓特區區域。遭遇戰（Skirmish）是團隊死鬥戰，各隊奮力作戰消耗對方的重生次數，直到無法重生為止。支配戰（Domination）則是爭奪位置搶分，各隊在地圖上爭奪三個佔領區。

PvP 有自己專屬的進度，PvP 也會像暗區一樣經過標準化平衡玩家等級。經過等級標準化平衡後你會以個人的特工身分進入遊戲。玩家在 PvP 中保有選擇裝備的專精，但只能透過在特定時間出現的特化職業空投補給（Specialization Supply Drops）來取得彈藥。製作人透露，將會在玩家遊戲進度初期階段開放衝突戰，但不會一開始就有。

※擴展的PVE

製作人表示，本次要全破大概要40小時（不含支線），遊戲中主要有15個主要的任務，在二代地圖上有許多不同的營區，玩家的選擇也會影響遊戲的發展，包含「控制點」的搶奪，如果可以搶到控制點，你就會發現附近的居民會來幫助你，也可以獲得更多的資源，遊戲中的控制點也可能會被NPC奪回去，玩家得回去再搶回來。玩家達到30等後會解鎖所有的技能讓玩家嘗試搭配。這次也會引進8人副本的模式，此外Ubisoft也將提供未來一整年免費更新的內容。James也表示，截至目前仍有一些事情還沒有透露。

而和一代的不同，就是《全境封鎖2》的製作以遊戲終局優先考量，所以在玩家購買的第一天就有很多內容等待玩家，玩家等級達到就可以到副本、暗區。後續有特化職業的解鎖，裡面有八種技能讓玩家嘗試，玩家會有很多不同的新武器等等。相信這些會讓玩家滿意。