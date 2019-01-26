亞洲統神電玩展現場K歌　粉絲驚呼「太神啦」

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手遊直播社群平台Soocii在2019台北國際電玩展亮相，邀請亞洲統神張嘉航、⼩鹿恩恩等數十位實況主與玩家面對面互動、免費歡唱移動式KTV、亦有刺激的電競賽事讓預計35萬⼈潮輪輪挑戰，全程直播皆在Soocii攤位與線上直播APP上和大家互動，一站式完整體驗 Soocii電競直播的樂玩魅⼒。

Soocii站內⾃製外景節目「指尖上的阿宅」⾸次到電玩展出任務，由⼈氣實況主「⼩鹿恩恩」和「LuLu魯魯」搶先到現場帶著線上粉絲闖關玩遊戲，其中包含ASUS、技嘉、MSI、神魔之塔等；今年Soocii 攤位以「共好樂玩」為主題，聚焦於打造精彩的互動體驗，邀請數十位人氣遊戲實況主到現場和玩家近距離交流同樂，並設置熱⼒四射的Soocii擂台挑戰賽。

賽事包含「傳說對決3v3快閃賽」、「傳說對決1v1八⼈淘汰賽」、「Soocii知識王八人對抗閃電戰」、「Soocii遊戲大亂鬥」以及「Soocii魅力舞台KTV」，將讓實況主展現各式獨創直播技巧，以及體驗賽事作戰策略的極致快感，讓使⽤者有機會與⾃己喜愛的創作者或實況主進行對戰，競賽優勝者還有機會能夠獲得在網路上炙⼿可熱的「搜嘻將娃娃」以及⼤獎「Switch主機」。

其中亞洲統神張嘉航更是到攤位上發起《統神荒野亂鬥大挑戰》，現場與觀眾親民對戰，並且到行動KTV與粉絲一同高歌，吸引不少人拿起手機線上直播，令「癢粉」直呼：「太神啦！」。展期間下載Soocii App並註冊，追蹤指定活動帳號，即送出限量「Deliveroo⼾戶送餐盒」，⾸日不到半⼩時就搶購⼀空；Soocii在展期間錄製外景節目、現場對戰直播、精彩回顧影片，以及多項因應電玩展所推出之相關活動，⼀站式打包所有電玩展精華。

2018年歲末猶如戰場，⼿遊直播產業產值再創⾼峰，根據世界級分析平台App Annie 分析指出，2018年全球⾏動遊戲市場規模超越700億美元，增速達26%；⽽根據權威調研機構Newzoo全球手遊玩家的預估，2018 年全球玩家數超過 22 億人，使⽤習慣比起電腦遊戲更加可移動輕巧操作，相當符合現代人追求休閒娛樂的⽅式。

⽽Soocii回顧2018年的成就，包含累積有超過5萬位實況主轉播，累計的實況時數逼近25年，實況場次超過50萬場，互動送出的禮物數超過100萬個，完全成就玩家能夠在Soocii連結同好，共創遊戲精彩樂趣的願景，成功降低了遊戲直播的門檻，賦予各種遊戲玩家直播的能⼒與動機，實現⼈人都是遊戲實況主的想望，並且致力培養國內電競賽事相關人才，⾃辦熱⾨手遊電競賽事，吸引全台各路好手指上競技，舉辦以來成績斐然。

Soocii執⾏長黃國豪表示：「很開心在電玩展看見大會對於展區⽤心的規劃，讓台灣的玩家、開發者、遊戲內容創作者及實況主⿑齊聚一堂，並將現場精彩體驗整合到線上，串聯更多玩家一同共襄盛舉，未來我們也能持續透過各種資源的挹注來開創更多機會，促進台灣遊戲社群的發展。」