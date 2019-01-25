beanfun電玩展狂送1億元　橘子旗下多款新作開放試玩

記者樓菀玲／台北報導

2019年台北國際電玩展今日盛大開展，橘子集團攜手遊戲橘子、樂點(GASH)、橘子支付、Swapub、酷瞧、有閑打造全場最大展區，並由44位beanfun! Girls於開展時氣勢迎賓。今年橘子集團推出的重量級產品beanfun!更是這次展區主軸亮點，橘子集團宣布即日起beanfun!共將送出新台幣1億元。

beanfun!代言人陳瑀希也跟粉絲親密互動玩遊戲，粉絲還爽拿好康6000元；橘子集團各攤位也火力全開，包含《天堂M》龍鬥士角色全新改版、多款新遊戲包括《便利商店口袋版》、《櫻桃小丸子手遊版》試玩體驗，更有12大必玩必看亮點，以及拿不停的GASH點數、遊戲虛寶、限量紀念公仔等好禮，絕對是最值得一逛的展區。

陳瑀希演出「N世代」清純形象萌翻粉絲，社群粉絲人氣直衝百萬，除大展演技之外，陳瑀希更朝全方位藝人邁進，苦練唱跳擔綱本屆電玩展最大展區-橘子集團的開展甜心女神，獻唱今年重量級產品beanfun!的代言單曲，挾舞團與44位beanfun! Girls力壓全場。

陳瑀希今日也電力大開，開展活動與現場粉絲親密互動，透過與粉絲玩beanfun!拳，對現場的粉絲們釋放愛心光波，並將橘子集團特別提供於開展首波beanfun!好康6,000元優惠給粉絲，一起心繽放。甜心女神陳瑀希也在現場開心透露：「今天對我來說也是個重要的一天，因為我的快閃專屬商店也即將在電玩展期間在酷瞧攤位獨家開幕，裡面有我的獨家商品呦，歡迎大家來逛逛~」，現場粉絲擠爆瘋搶限量商品。

陳瑀希也親自到GASH來池party體驗巨型溜滑梯，嬌笑表示好像重溫小時候一直在公園溜滑梯的時光，親切向粉絲推薦橘子集團超吸睛的巨型裝置，讓現場粉絲嗨翻天。

遊戲玩家們當然也對橘子集團的遊戲消息引頸期盼，屢創台灣手遊紀錄的《天堂M》熱潮不減，即將推出全新職業龍鬥士，且為讓玩家有如臨遊戲實況，在會場打造龍鬥士經典村莊場景貝希摩斯巨型裝置，也設立「龍鬥士AR挑戰賽」，讓玩家扮演第一人稱龍鬥士，親自揮舞鎖鏈劍，討伐最強大的BOSS「吉爾塔斯」。

每日最高分還可獲得稀有的專屬紅變「荊棘公主艾薇變身卡」；如果這樣還不過癮，還可以到101對面停車場打造的第二現場，觀看全台首創高達8米的摩天3D水幕投影，近距離感受不一樣的《天堂M》磅礡氣勢。此外橘子集團也於電玩展公布三款大作資訊，自製的《便利商店口袋版》、《櫻桃小丸子手遊版》現場開放試玩，另外1/27也將公布眾所期待的回合制線上遊戲霸主《魔力寶貝M》詳細資訊，多款新遊戲的試玩體驗與最新消息，絕對讓玩家們大開眼見。

橘子集團在電玩展打造12個必玩必看的熱點，可在「beanfun!能量站」領取限定特調飲料；《天堂M》玩拉霸機抽「龍鬥士專屬紅變」，人人有獎外還可帶回《天堂M》限定狼人公仔，到GASH 4米高的「來池Party」球池溜滑梯闖關拍網美照，再拿8大CP虛寶，還有機會將高級餐券、全新高階手機帶回家。為了抓住更多玩家的目光，橘子集團打造有閑巨大購物袋、Swapub好大的彈珠台，以及「beanfun!錢包」巨型水晶球，除了好拍好玩外，更有機會把限量好康PS4、Switch一起帶回家。

包括電玩展在內，beanfun!發放的新台幣1億元，用戶可在全台3萬個可使用beanfun!的消費據點，包含超商通路：全家便利商店、OK超商、萊爾富、美廉社；百貨通路：微風集團旗下百貨、三創生活園區；美食通路：丹堤咖啡、胡同；交通通路：台灣高鐵、台灣大車隊、皇冠大車隊等。