《怪物彈珠》3D浮空投影揭電玩展序幕　AKB48馬嘉伶甜美登台

記者樓菀玲／台北報導

2019 TGS台北國際電玩展於今日（1/25）在台北世貿一館盛大展開，由XFLAG™ Studio推出的一拉一放、戰鬥RPG全球第一手機遊戲《怪物彈珠》繼2017年首次參展後，今年強勢回歸。

除了別具特色的展區設計令人眼睛一亮之外，諸多從日本原汁原味空運來台的精采演出與豐富體驗活動，讓《怪物彈珠》攤位在開展首日即吸引上萬人參觀，官方更預估展覽期間至少將有4萬人造訪《怪物彈珠》攤位，感受一拉一放的魅力。

活動揭開序幕的，是由《怪物彈珠》人氣角色——能讓眾生下跪且帶來光明的使者「路西法」為首的樂團，以及經典角色「達太喵」、「紫苑」的Two for all組合所帶來的「MoNSONI! in Taipei」，透過3D浮空投影的型式登台演出多首《怪物彈珠》動畫歌曲，充滿活力地為《怪物彈珠》於台北國際電玩展的4天展期展開華麗的開場。

《怪物彈珠》今年重返TGS，打造新穎、吸睛、展區前３大的展場空間，並規劃了豐富精彩的舞台活動。為回饋持續支持《怪物彈珠》的玩家們，更將去年於日本展出的全新體驗型藝術展覽「怪物彈珠展」中部分藝術家的繪畫作品，及「爆絕之間『渴望之盡頭的理想鄉』Presented by NAKED」爆絕關卡原封不動空運來台。

玩家可在《怪物彈珠》藝術展區欣賞多位知名漫畫家與插畫家所創作的《怪物彈珠》角色畫作，像是台灣玩家較熟悉的「桂正和」、「武井宏之」、「種村有菜」、「Boichi」等知名藝術家之作品，讓玩家們大飽眼福。而除了藝術展區外，《怪物彈珠》還將大型數位體驗裝置「爆絕之間『渴望之盡頭的理想鄉』」爆絕關卡首度移師台灣。本次的體驗裝置是由善於光影特效和多媒體互動等技術的日本創意團隊「NAKED」所製作，透過立體光雕投影等虛實混合技術，打造出讓玩家有如置身彈珠世界的特別體驗。

開展前即吸引超過萬人報名遊戲體驗，開展首日共有700多位玩家參與。特殊的虛實混和技術讓玩家們宛如穿越遊戲挑戰冒險，絕無僅有的震撼體驗讓玩家們讚不絕口。

此外，體驗「爆絕之間『渴望之盡頭的理想鄉』」的玩家還能獲得限定角色——「聖杯系統・傲拉龍」1體。獲得限定角色的玩家，可以將該角色與「阿瓦隆」或是「聖杯系統・阿瓦隆」其中1體神化合體，即可獲得由「桂正和」老師所繪製的「聖杯系統・阿瓦隆 SP」。「桂正和」老師也特別說明道，為了此次角色合作試畫了很多幅作品，最後是以「『全新的』阿瓦隆」為創作概念，讓作品最終以跳脫之前的角色樣貌呈現。

透過不同的角度描繪細節，除了以細膩筆觸增添人物的躍動感及帥氣度之外，更保留「桂正和」老師擅長刻畫的少女纖細表情，創造出剛柔兼具且令人印象深刻的彈珠角色「聖杯系統・阿瓦隆 SP」。

《怪物彈珠》也特別安排日本超人氣女團AKB48台灣成員「馬嘉伶」驚喜現身《怪物彈珠》攤位，提前與玩家、粉絲們見面。2019年首度回台出席公開活動的馬嘉伶接受媒體訪問時表示相當開心，尤其接下來兩天（1/26至1/27），她也會一同參與開幕的「MoNSONI! in Taipei」舞台表演、超刺激的電競賽「MONSTER STRIKE STADIUM EXHIBITION MATCH」，以及與AKB48另外兩位成員共同演出「AKB48 LiveShow」。

馬嘉伶本人相當興奮期待，也熱情邀請喜歡《怪物彈珠》及AKB48的玩家與粉絲們到場參與，千萬不要錯過。馬嘉伶接受人氣YouTuber康妮訪問時也表示，雖然最近才剛成為《怪物彈珠》新手，但因為簡單、好上手的操作方式，已經成為她休息或搭車時的必玩遊戲。《怪物彈珠》角色— 傲拉龍及贊助夥伴CoCo都可吉祥物— CoCo娃一齊登台與馬嘉伶展開親密的超萌3連拍，同時送出市面上買不到的限量版《怪物彈珠》玩偶給現場粉絲。

2019 TGS x《怪物彈珠》倒數三天，接下來的展期，將有日本第一的Cosplayer「Enako」與其他知名台日Cosplayer演出的「世界第一！怪物彈珠Cosplay Premium Show」、藝術家創作競賽「MONST Art Battle supported by LIMITS」、專業《怪物彈珠》隊伍的「MONSTER STRIKE STADIUM2019 EXHIBITION MATCH in Taipei Game Show」電競大賽、AKB48的成員「馬嘉伶」「大家志津香」「宮崎美穗」帶來的「AKB48 LiveShow」舞台表演，以及其他令玩家腎上腺素全開的「XFLAG GAME SHOW」等精彩舞台活動。

另外，TGS活動期間，《怪物彈珠》的贊助夥伴CoCo也加碼回饋玩家，每天15:00起限定100名玩家，只要於《怪物彈珠》XFLAG攤位完成指定任務，即可免費獲得珍珠奶茶1杯或是飲料兌換券。而喜愛《怪物彈珠》的玩家還可至世貿三館，選購《怪物彈珠》的周邊商品。本次除了有許多日本限定的獨家商品之外，還有專門為2019 TGS所設計的連帽外套、T恤、毛巾等精美周邊。