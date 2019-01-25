《航海王 尋秘世界》新場景曝光　製作人解釋「只能用魯夫玩」原因

▲ 《航海王 尋秘世界》製作人平田玲和作曲家田中公平來到電玩展現場。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

因應《航海王 尋秘世界》繁體中文版上市在即，萬代南夢宮在今日特別邀請了《航海王 尋秘世界》製作人平田玲和作曲家田中公平來到電玩展現場，為玩家揭露《航海王 尋秘世界》新角色和新場景。

《航海王 尋秘世界》是為紀念人氣動漫作品《航海王》問世 20 周年的動作冒險遊戲，支援 4K 畫質呈現精緻細膩的遊戲畫面，玩家將可化身魯夫，以自由爽快的橡膠動作在廣大世界展開冒險。此外，原創的故事劇情及原作者尾田榮一郎特別打造的關鍵要角也是本作值得注目的遊戲焦點。

▲ 《航海王 尋秘世界》製作人平田玲。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 作曲家田中公平。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 在電玩展的舞台活動結束後，現場接著舉辦田中公平的簽名會。（圖／記者樓菀玲攝）

本作故事在幅員遼闊、富含自然資源及豐富文化底蘊的神祕島嶼「監獄島」展開。多年前因對抗意圖掠奪美麗礦石的侵略者而身心俱疲的島上居民，為復甦島上昔日的繁榮光景逐漸走向不同派系，來到「監獄島」的魯夫將一步步揭開島上的各種神祕謎團。

▲ 本作是紀念人氣動漫作品《航海王》問世 20 周年的動作冒險遊戲。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 玩家將以魯夫的視角體驗遊戲。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 遊戲將在全新的原創舞台中進行，也將會有原創角色登場。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 官方在今日公開了全新的要素，其分別為空島和現有角色參戰的消息。（圖／記者樓菀玲攝）

這次的空島將有別於主舞台以外的原創關卡，整體樣貌雖然和原作無關，但在設計上有刻意貼近原作空島的要素，原作者尾田榮一郎還特別針對本作，設計了兩個原創角色，平田玲說：「雖然目前尾田老師並沒有針對遊戲公開發表感想，所以目前無法透露老師對於本作的想法是什麼，」但是各位玩家可以期待一下尾田榮一郎所特別設計的兩個角色。

《航海王 尋秘世界》故事設定在抵達監獄島，魯夫一行人因為一些原因四分東西各自冒險，會遭遇到什麼樣的冒險就留給玩家來體驗，遊戲本身除了主線任務之外，其他還有不少支線相關劇情，走完主線任務大概需要 10 到 15 小時，如果加上支線任務的話，整體遊戲時間大約 40 小時，當玩家破關之後可以回頭補足支線。

據平田玲透露內容指出，這次的故事只能使用魯夫來遊玩，玩家將要化身魯夫深入冒險國度，之所以會有這樣的設定，主要是希望玩家遊玩遊戲時，可以享受「只有魯夫才能辦到的事情」，而這樣的設計和以往的遊戲截然不同，利用「只有主角可以玩」這點來做出區別。

▲ 舞台活動結束過後，平田玲接受《ETtoday遊戲雲》以及其他媒體的訪問。（圖／記者樓菀玲攝）



在之前的公開消息便已經提到，監獄島的居民將會畫分成兩大陣營，平田玲告訴媒體，遊戲主要是分成海軍派跟反海軍派，表示：「雖然目前還有很多情報沒有公佈，但關於陣營這方面的內容是可以先透露的。」

在《航海王 尋秘世界》當中，設計了「海賊業力」量表讓玩家累計，累積之後可以決定其他人物的友好的關係，也會決定玩家的陣營（海軍亦或者是反海軍）走向。根據平田玲所述，遊戲主線是很完整的故事軸，根據每個玩家的海賊業力不同，會發生不同故事支線。

平田玲說：「目前有些東西還沒有情報解禁，請各位玩家多多期待接下來的發表。跟其他款遊戲比起來，這款遊戲角色比較少，玩家可以深入體驗遊戲故事裡面的世界。」