電玩展開幕日現人潮　排隊人龍綿延200公尺

▲ 台北電玩展今日正式登場，會場外頭已經湧現大批玩家排隊人潮。（圖／記者樓菀玲攝，下同）



記者樓菀玲／台北報導

台北國際電玩展即將於 1 月 25 日 10:00 正式對玩家開放，世貿一館會場外周已經湧現排隊人潮，大批玩家紛紛為了各家攤位活動以及現場銷售優惠提早來到會場，排隊人龍綿延 200 公尺不中斷，

然而更早之前，早在活動正式開幕前不到 12 小時，世貿一館會場外周已經有玩家冒著 16 度的低溫夜排，為的就是能夠在開幕當天搶得頭香，順利買到現場限定的 PS4 Pro 特惠組合，更有玩家提早兩天到達現場，為了將在 1 月 26 日舉辦的《DEEMO -Reborn-》聲優簽名活動而開始排隊。

以往 PlayStation 都會在電玩展或是新春期間推出購機優惠，今年 PS4 將從原價新台幣 9,980 元降價至 7,980 元，並且再加送一片獨佔強作《漫威：蜘蛛人》，要價新台幣 12,980 元的 PS4 Pro 將降價至新台幣 10,980 元，同樣加送《漫威：蜘蛛人》，玩家相當於現省 3,590 元。

而在 1 月 25 至 28 日期間舉辦的的台北電玩展，PlayStation 更祭出現場特惠，凡是購買 PS4 或 PS4 Pro 的玩家，除了享上述價格外，將會再加贈一隻主機同色無線控制器 DualShock 4，可以說是 PS4 自 2013 年推出以來從未有過的低價，以更高的效能低於近萬元的 Nintendo Switch。

即將在 1 月 26 日於 PlayStation 舉辦《DEEMO -Reborn-》舞台活動，雷亞遊戲執行長游名揚以及聲優竹達彩奈將會蒞臨現場，而現場也將會同步舉辦限量 30 名的簽名會，過去竹達彩奈以擔綱多部人氣動畫要角走紅，是日本極具知名的當紅聲優之一，在台灣也擁有為數不少的死忠粉絲，更有不少粉絲提早前來會場排隊，為的就是取得限量的簽名資格。