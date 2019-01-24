台北電玩展B2B ZONE商務區國家館規模再擴大

記者周之鼎／台北報導

2019台北國際電玩展今(1/24)日盛大開幕，於1月24至25(共兩天)展出以商務交流、遊戲版權交易為主的商務區(世貿三館)，計有23國307家業者參展，讓電玩展成為年度遊戲版權交易等商務交流熱門場域。開展首日商務區與獨立遊戲區人潮絡驛不絕，包含台灣、中國、香港、日本、韓國、美國、法國、德國、巴西、泰國、馬來西亞、以色列、印尼、菲律賓及新加坡等地的遊戲開發商、IP授權、發行營運、廣告代理、金流服務等相關業者，皆積極交流尋找更多媒合機會。

本屆「APGS亞太遊戲高峰會」與商務區同期舉行，主題著重電子競技、VR虛擬實境、區塊鏈應用、獨立遊戲、遊戲開發、營運行銷等六大領域，今年因獨立遊戲擴大展出，首開INDIE SALON獨立遊戲專場，邀請各國開發好手共同與談。，不但聚集業界菁英講者，更請來曾於國際上獲獎無數的團隊交流分享經驗等各種不同開發層面的心得。

為期兩天的B2B ZONE商務區今日帶來全球各地超過3,000位專業買主入場，主辦單位秉持熱愛遊戲的玩家精神，積極與世界各國遊戲展會或協會進行策略聯盟合作，更帶領台灣優秀團隊作品征戰世界各地，成功在國際間打響名號，同時還有日本Bit Summit、日本Tokyo Game Show、新加坡GameStart Asia、菲律賓ESGS、韓國GSTAR、韓國BIC Fest、馬來西亞Level up KL，以及巴西電玩展等海外展會聯合參與，讓本屆B2B ZONE商務區更加盛況空前。

本次首度參與的法國在協會也帶來當地知名遊戲軟體開發商XTR4L1F3，提供遊戲內社交、定位和多玩家功能，如玩家排行榜、社群、寶物管理、多人模式，特別適用於手機遊戲的開發，其提供的軟體服務能讓開發者更能專注在遊戲本身的設計上，目前已與法國Pastagames、The Game Bakers，與荷蘭的Code Glue等知名由開發商合作，執行長提到台灣遊戲市場發展成熟，期待本次在廠商類型豐富且多元的商務區，能夠尋找適合XTR4L1F3服務的台灣獨立遊戲開發商媒合。

今年的APGS亞太遊戲高峰會今年主題著重電子競技、VR虛擬實境、區塊鏈應用、獨立遊戲、遊戲開發、營運行銷等六大領域，活動首日上午邀請日本電競聯盟（JeSU）副會長浜村 弘一主講日本電競項目與賽事發展現況，下午則請到日本KLab Project Manager畑山 誠分享女性向行動遊戲的開發與營運心得，演講中也強調女性玩家對遊戲的熱愛並不亞於男性玩家，是一塊非常值得深入經營的市場；技嘉科技旗下電競品牌AORUS全球行銷經理蔡健民則是和與會來賓分享，如何翻轉固有品牌印象，打造全新電競品牌。網站安全管理專家Cloudflare則是由產品行銷經理Vivek Ganti從資訊安全角度出發，講解包括網站、遊戲平台等資訊安全的重要性。最後則是由Alphaslot首席執行官陳銳文和產業人士分享，區塊鏈技術如何在遊戲產業中扮演重要角色，開創全新商機。

繼去年首開玩家場次後，APGS今年首度開辦INDIE SALON獨立遊戲專場，首日邀請台灣團隊題母設計《巷弄探險》分享遊戲開發過程中各種酸甜苦辣，開發者沈士棋提到希望讓玩家們像是讀了一本小說，也想打造出解謎遊戲類型內的精品，當玩家們看到《巷弄探險》時，就能夠聯想到那座他們心中的主題樂園。另外，在製作《巷弄探險》前，講者提到自身並沒有學習如何製作遊戲內3D建模，為了提供玩家「沉浸式遊戲體驗」，場景設計上須付出極大的心力，同時也受到「福爾摩斯」系列小說的影響，成功將作品營造出純樸與復古的一輪氛圍。



