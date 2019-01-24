台北電玩展正式開幕！商務區與亞太遊戲高峰會打頭陣

記者周之鼎／台北報導

台北國際電玩展於今日正式開幕，本次電玩展邁入第17屆，這次的台北國際電玩展將於1月24日到28日展出，其中前兩天1月24日到25日為B2B商務區及亞太遊戲高峰會，後四天1月25日到28日為B2C玩家區。

根據NEW ZOO統計指出2018年全球遊戲產值達到1370億美金，較2017年成長5%；另全球的電競市場營收在2018年也達到 9億美金的規模，年均成長率達38%。

今年台北國際電玩展，共有來自24個國家、426家開發商暨遊戲公司參展，展出規模達2,144個攤位，自電玩展開辦以來，首度同時使用展覽一三館，預計將吸引3000位國內外買主、以及35萬人次的玩家參觀。綜觀今年各家遊

戲廠商，推出近300款各式遊戲；展出作品橫跨Console、Mobile、PC/Online及VR/AR、桌遊等五大平台，包含多款首度於亞洲登場的大作以及第一次亮相的中文化版本。

今年台北國際電玩展另一項亮點，各大知名品牌如華碩、微星、技嘉、曜越、HeperX等等，看好電競的發展，紛紛投入戰場，就像晶片大廠NVIDIA首度參展，帶來剛剛在CES發表的GeForce RTX2060，將掀起電競筆電另一波的高潮。

▲台北市電腦公會理事長童子賢。

台北市電腦公會理事長童子賢說：「根據經濟部報告指出，2018年台灣遊戲產值近20 億美金。此外，根據Newzoo報告指出，2018年全球遊戲市場的成長有52%來自亞太地區，顯見亞太市場不容忽視。今年新創團隊達到196家，比去年成長12%，較2014年開辦至今足足成長十倍，說明台北國際電玩展匯聚全球新創的能量，越來越受到國際市場的重視；同時，今年跨國合作的國家也新增到六個國家，十個單位。」

童子賢表示，台灣在地理位置上，地處亞太地區的中心樞紐，西接中國大陸、北近日韓、南近東南亞新興市場，促使台灣成為各國遊戲進軍亞洲市場最重要的前哨站。我們期許台北國際電玩展，成為亞洲最有效的版權交易平台，歡迎世界各國的遊戲藉由這平台，以及透過更多國家的策略聯盟，將新創遊戲推向全世界。

