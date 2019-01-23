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橘子2019年上半三款新作亮相　台北電玩展規劃曝光

橘子2019年上半三款新作亮相　台北電玩展規劃曝光（圖／遊戲橘子提供）

記者樓菀玲／台北報導

2018年橘子集團以《天堂M》為首，帶領旗下子公司全力發威，創造營收破歷史新高的絕佳戰果。橘子集團今透過台北電玩展展前記者會發表多項重大新訊息，包含以雙會場設計嗨翻台北電玩展、2019年三大新品《魔力寶貝M》、自製遊戲《便利商店口袋版》與《櫻桃小丸子手遊版》接連搶市、跨世代手遊《天堂M》一月份則有龍鬥士新職業上線。

而極具戰略意義、意圖挑戰台灣行動生活主導地位的超級App beanfun!，更將自台北國際電玩展首日正式發動市場行銷戰，宣布將全台發送新台幣一億元，邀請全民加入beanfun!體驗行動新生活。

為加速累積beanfun!用戶基礎，橘子集團決定以beanfun!為設計主軸，並一舉擴大參展規模，以展現遊戲業龍頭的氣勢。全開放架構，串聯各種生活服務的beanfun!攜遊戲橘子、樂點（GASH）、橘子支付、Swapub、酷瞧、有閑強勢入駐，打造近年少見的雙展區：第一現場在世貿一館，以140個攤位成為全場最大展區，第二現場在台北101對面停車場，打造佔地350坪、眾多生活與美食品牌進駐的「beanfun!快閃生活市集」，讓玩家及鄰近電玩展的用戶立刻體驗「beanfun!錢包」的完整功能。

橘子2019年上半三款新作亮相　台北電玩展規劃曝光（圖／遊戲橘子提供）

今年橘子集團電玩展攤位精彩不斷，除有跨世代人氣手遊《天堂M》龍鬥士經典村莊貝希摩斯超巨型裝置、龍鬥士AR體驗拚紅變、龍鬥士拉霸機虛寶好禮放送活動外，壓箱的全新重量級IP遊戲《便利商店口袋版》、《櫻桃小丸子手遊版》亦首度開放試玩；而曾是回合制線上遊戲霸主、2019年最受玩家期待的《魔力寶貝M》神秘展區也現身電玩展。此外，展區內另有眾多巨型互動裝置，包含GASH 4米高球池溜滑梯、有閑4米高巨型購物袋、「beanfun!錢包」3米高巨型水晶球、Swapub 4米高彈珠台、及超Q公仔販售的Q市集…..等好拍又好玩的豐富內容。

雙舞台部分，本次「beanfun!遊戲舞台」除了將帶來《天堂M》最新的改版訊息、2019全台最值得期待的遊戲代理消息外，遊戲橘子旗下各遊戲產品包括：《絕對武力》、《跑跑卡丁車》、《艾爾之光》、《新楓之谷》也都輪番帶來精彩活動，備好豐富的虛寶與週邊要送給玩家。而「beanfun!能量舞台」除有beanfun!活動外，還有酷瞧藝人、閃電狼實況主見面會、群募貝果WegamersLove公益電玩格鬥賽等接連上陣。

橘子2019年上半三款新作亮相　台北電玩展規劃曝光（圖／遊戲橘子提供）

橘子2019年上半三款新作亮相　台北電玩展規劃曝光（圖／遊戲橘子提供）

第二展區「beanfun!快閃生活市集」，打造兼具美食與休憩功能的工業風悠閒氣氛，內有小蒙牛、胡同等知名美食品牌進駐的貨櫃市集及駐點美味餐車，全場可使用「beanfun!錢包」消費，讓beanfun!用戶可以即刻使用，舒服體驗beanfun!提供的各項生活服務。夜晚可欣賞全台首創8米高的陸上3D水幕投影秀，橘子集團豐富活動內容，就是要讓玩家滿載而歸

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：台北電玩展遊戲橘子天堂M

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