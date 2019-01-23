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超過50位實況主！Twitch一年一度電玩展見面會時間出爐

記者周之鼎／台北報導

Twitch 今年第五度參與台北國際電玩展，並創下最大參展規模紀錄，攤位規模比去年大了整整一倍。這屆 Twitch 除了邀請實況主親臨現場之外，三位剛宣布從職業電競選手身份退役的「西門夜說」、「小夜夜」與「咪咪蛋」也將首次以實況主身份現身 Twitch 攤位與粉絲見面。這次 Twitch 協同參展夥伴 Cyber Games Arena，一同帶來連續四天精彩的線上實況內容，並邀英語賽評同步轉播電競賽事內容，讓國內外玩家感受到滿滿的誠意。

星光閃閃的官方實況將在 1 月 25日上午 10 點展開，Twitch 與 Cyber Games Arena 將直播限定 Twitch 夥伴實況主參加的精采遊戲競賽。本次在電玩展中的活動相當殘酷的分為紅隊與白隊相互對抗，參戰的遊戲有《舞力全開 2019 (Just Dance 2019)》、 《煮過頭2 (Overcooked 2)》、《SpeedRunners》、《快打旋風 5（Street Fighter V）》。除此之外，熱愛第一人稱射擊競技遊戲的朋友，不要錯過每一個 Move 都精彩的《虹彩六號：圍攻行動 （Rainbow 6）》公開挑戰賽與《荒野亂鬥》；若是重口味並欣賞屍速抓鬼類型遊戲的你，請鎖定《黎明死線 (Dead by Daylight)》與《第五人格》。來看 Twitch 遊戲實況明星們如何在歡樂中互相傷害，精彩又爆笑的內容等待玩家。

Twitch 粉絲見面會是每次電玩展的攤位重點活動，剛宣布從職業電競隊伍退役的三位選手：「西門夜說 westdoor 」、「小夜夜 albislol」與「咪咪蛋 yulihong22」將首次以「實況主」身份於 Twitch 進行粉絲見面會。星光熠熠的粉絲見面會，粉絲們能有：特製簽名卡、閃瞎眾人合照、告白時刻，三個願望一次滿足！

此外，Twitch 將在電玩展中販售各式最潮周邊，初心勇者到進階武士都必備的 Twitch 酷黑帽 T、紫色經典 T、TwitchCon 時販售的各款潮流服飾，增加魅力的小奇抱枕等基礎裝備之外，本次還追加了棒球帽、旅行袋等等不能錯過 Twitch 限定商品。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：Twitch台北電玩展實況主

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