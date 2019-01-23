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新北電競基地首辦冬令營 西門等資深選手談電競

記者周之鼎／台北報導

新北電競基地首度舉辦的「英雄聯盟冬令營」於昨(1/22)日正式登場，除知名實況主丁特、主播KH現身分享親身經驗及帶領學員實戰體驗外，今(23)日營隊更安排英雄聯盟傳奇人物西門夜說、小夜夜現場指導遊戲技巧及說明職業選手培訓歷程，新北市副市長吳明機也特別到場與學員一同感受電競的無窮魅力。

新北市副市長吳明機表示，近年電競產業蓬勃發展，根據研究報告顯示，全球電競產值將於2020年達到14.88億美元，2015至2020年的年複合成長率高達35.6%，發展潛力不容小覷。相對的，電競產業對於人才的需求也將更為迫切，除電競選手外，對於完整生態圈涵蓋的主播製播、賽評、遊戲設計、賽事企劃及程式設計人員等人才更是求才若渴。而市府為培育多元電競產業人才，已於去(107)年領先全國地方政府設置「新北電競基地」，積極開辦各類實務課程，本次更擴大人才培育年齡層，鎖定國中在學學生辦理冬令營，除協助學員及早瞭解產業實況及相關職業職涯發展外，也期望能透過營隊活動來推廣正向電競文化。未來新北市也會規劃更多不同族群、不同類型的活動及課程，讓更多人能認識電競，進而投身電競產業。

本次營隊特別與「ahq電子競技俱樂部」及「宏碁股份有限公司」合作，為期2天的活動除安排宏碁教導學員電競設備挑選，以及ahq專業教練說明電競選手未來發展外，更邀請到前職業選手西門夜說、小夜夜現身分享親身經驗及指導遊戲技巧，還有知名直播主丁特講解從選手轉當直播主的過程、電競主播KH現場引導學員體驗電競賽事播報。此外，也特別帶領學員參訪ahq電子競技俱樂部，一探電競戰隊基地的真面目。盼透過基本知識講授、專業人員經驗分享與指導、參訪及體驗等多元內容，讓未來有意投身電競產業的學員，能更全面性的認識電競產業。

參與營隊的學員周同學表示，平時很喜歡玩電競遊戲，這次一看到活動訊息就立刻報名參加，兩天的課程很難得可以實際與職業選手、實況主及主播面對面接觸，聽他們分享親身經驗，讓自己瞭解到要成為電競選手需要投入非常多努力外，也發現電競產業其實還有很多不同面向的職業選擇。

經發局補充，為回應產業人才需求，「新北電競基地」自去年8月成立以來已辦理多項人才培育實務課程。今(108)年更特別舉辦冬令營，讓學生及家長瞭解正向電競文化，同時協助有意投入電競的國中學生，能趁寒假期間提早認識相關產業及職涯發展。後續市府也規劃與台灣電競協會、宏碁股份有限公司及ahq電子競技俱樂部合作，進一步辦理專業課程、推廣講座及產業媒合等活動，並擴大與新北市境內的學校進行產學合作，目標培育更多電競產業人才，讓新北成為全台電競人才培育的重要引擎。

 

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：新北電競基地西門夜說小夜夜丁特

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