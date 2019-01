記者周之鼎/台北報導

2019 台北國際電玩展將於 1 月 25 日至 1 月 28 日熱鬧舉行,台灣微軟宣布電玩展期間將祭出限定優惠,於燦坤攤位 購買 Xbox One X 1TB 任一主機組合,可獲得價值 $2,000 元的微軟禮物卡,購買 Xbox One S 1TB 任一主機組合,可獲得價值 $1,500 元的微軟禮物卡;購買上述 Xbox One 系列 1TB 任一主機組合,再加贈 Xbox 黑色或白色無線控制器一支(價值$1,549元)、《極限競速:地平線 4》與《心靈判官:沒有選擇的幸福》遊戲片、《戰爭機器 4》遊戲下載卡,以及 Xbox 限量週邊紀念品。

除了微軟禮物卡、無線控制器、三款遊戲大方送外,深受玩家喜愛的 Xbox One 特別版《我的世界》苦力怕無線控制器也推出限量優惠,現場每日 10 支特價 990 元(價值$2,090元)。同時,為了嘉惠喜愛以鍵盤滑鼠遊玩的玩家,微軟特別推出遊戲滑鼠限定好禮,購買微軟閃靈鯊專業版遊戲滑鼠,就送大尺寸電競布面滑鼠墊。