ZA／UM宣布諜報新作《C4》　強調不是《極樂迪斯可2》

記者黃冠瑋／綜合報導

《極樂迪斯可》的開發商ZA／UM Studio宣布，將會推出全新的諜戰遊戲《C4》（暫定），同時官方釋出關於此遊戲的預告片，玩家將扮演一名可疑特工，展開一場激烈而秘密的鬥爭。官方也強調，「《C4》並不是《極樂迪斯可2》而是全新世界，玩家會從失敗中前進」。

▼官方宣布推出全新的諜戰遊戲《C4》。（圖／翻攝自YouTube／ZAUM）

根據外謀報導，官方透漏《C4》會是一款以間諜和諜戰為主題的遊戲， 並且在這神秘世界中，玩家將會扮演一名可疑的全球勢力服務特工，在一場隱藏衝突的事件下，幫助相互競爭的地方勢力操弄鬥爭。對於玩家而言，這是一項不可能的任務，會面臨到失去生命的風險，或者更糟的是很可能會暴露彼此的真實身份。

過去《極樂迪斯可》上市後就榮獲當年度遊戲最佳敘事獎，玩家們也一致給予好評，因此 ZA／UM Studio開發和故事敘事能力受業界肯定。如今官方將會推出最新作品，不免讓玩家期待新作會不會是《極樂迪斯可2》。但官方這次卻強調，「《C4》並不是《極樂迪斯可2》而是全新世界，遊戲中心思想將會圍繞失敗中前進」。官方也說明，失敗不會導致遊戲重置或重新載入，相反故事會持續推進，並且會解釋失敗原因。這也意味著玩家將要承擔自己決定的後果，例如與誰結盟、對誰忠誠、以及如何度過自己的時間等。

另外值得一提的是，此次新作受到了知名諜報小說家約翰·勒卡雷的啟發，其中借鑒了《史邁利與卡拉》三部曲（《鍋匠，裁縫，士兵，間諜》、《榮譽學生》和《史邁利的人馬》）的懸疑科幻元素。