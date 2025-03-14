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《英雄聯盟》TES「瘋狂0：2」還晉級　粉絲爆破微博：求你們別回來

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》初陣對抗賽First Stand首輪賽果出爐，東南亞賽區LCP（前身為PCS）戰隊CFO 2：0擊敗TES，以第二名的成績晉級，同時更是久違的擊敗LPL賽區，主播甚至在播報後感動落淚。對此，在賽前被預測「只會輸給韓國」的中國戰隊TES這幾日狀況極遭，在今天輸掉比賽後微博遭到粉絲進攻直喊，「不想打就別打，拜託你們待在韓國就不要回來了」，再次引起議論。

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《英雄聯盟》全新新增的國際賽事初陣對抗賽First Stand由五大賽區在例行賽獲勝隊伍出陣，在首輪中每支隊伍都會正面交鋒，最終只會有一對遭到淘汰，接著進入下一輪環節。但原先賽前就預測，今年最終還會是中韓（LPL、LCK）大戰，但沒想到TES在出國後突然狀況很糟，接連被HLE、KC及CFO「2：0」，最終還以小組第四的成績晉級，將對上HLE決定是否能繼續旅程，而賽前不被看到的CFO卻是狀況滿分，以小組第二名的成績晉級，甚至久違的在國際賽打贏LPL，甚至是2：0獲勝，讓主播在台上也激動落淚。

對此，TES輸給CFO後，不僅觀賽的LPL氣到吐血，網路上各種剪輯版本狂出，粉絲也隨即進攻TES微博大罵，「真的是臉都不要了」、「我拜託你們留在韓國一輩子不要回來」、「內戰無敵出國烙賽」、「S16在成都這樣打絕對爆破你們祖墳」，甚至登上微博熱搜關鍵字。

▼粉絲氣到大罵TES。

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關鍵字：TES

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