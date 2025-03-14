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【廣編】全球化戰場開啟！《洛汗2》引領國際對抗新時代

洛汗2,MMORPG（圖／業者提供）

▲《洛汗2》遊戲事業部部長陳逸文(左)、台灣普雷威總經理吳世勇(右)，本次熱情接受採訪。

【廣編特輯】

圖、文／台灣普雷威提供

《洛汗2》即將在台灣正式上市，並採用全球伺服器模式，讓來自世界各地的玩家能夠在同一個遊戲環境中競爭與合作，打破傳統伺服器區隔所帶來的限制。台灣將作為全球伺服器的首發區域之一，未來還將逐步擴展至更多國家，打造真正國際化的 MMORPG 體驗。

《洛汗2》戰場即將開啟，本次邀請到台灣普雷威總經理吳世勇、遊戲事業部部長陳逸文來與玩家分享，讓我們一同迎接 MMORPG 新時代的到來！

Q1.您認為《洛汗2》是一款什麼樣的遊戲？
A1.
《洛汗2》是一款接近理想中 MMORPG 原型的遊戲，回歸「透過遊戲來成長與創造價值」的核心精神。我們的設計目標之一，是讓玩家能夠依照自己的時間安排，無壓力地體驗遊戲核心內容。因此《洛汗2》中的伺服器將根據遊戲內容的開放時間來區隔，例如團戰、世界王等資源，這意味著玩家不需被時間表綁住，可依照自己的節奏規劃遊玩進度，避免為玩遊戲而產生更多壓力。

Q2.台灣伺服器是全球伺服器嗎？為什麼要這樣命名？
A2.
「我們希望將過去只能透過活動形式進行的跨國交流與競爭，轉變為正式的遊戲內容，並作為遊戲的核心樂趣之一來提供給玩家。」台灣普雷威總經理吳世勇說道，《洛汗2》基於技術進步，已克服過去網路限制所致的國家內容更新或平衡不同步問題。本次選擇台灣作為第一個開放全球互動的國家，未來也將持續擴展服務範圍。並誠摯地邀請來自世界各地的玩家，一同參與這場在統一環境下進行的 MMORPG 冒險。

Q3.伺服器會不會有穩定性問題？
A3.
根據我們過去的服務經驗及反覆測試，伺服器的穩定性已經得到了充分驗證。此外，近期我們為台灣玩家打造並擴充了基礎設施，確保遊戲能夠順暢運行。未來我們也將持續監控並管理伺服器環境，提供穩定流暢的遊戲體驗。

Q4.如果晚開始遊玩，會擔心跟不上韓國玩家嗎？
A4.
遊戲事業部部長陳逸文表示：「我們同時也身為資深玩家，充分理解全球伺服器雖然能帶來更多內容與競爭，但短期內可能會有玩家擔心進度落後的問題。」

因此各地區伺服器都暫時獨立運行，當玩家成長到一定程度後，國家之間的互動將會逐步開放，以確保所有玩家都能享受良好的遊戲體驗。

此外，在韓國服務初期，部分商品只能透過付費貨幣購買，而在台灣版本中，這些商品將可透過遊戲內貨幣購買，讓玩家能夠以更合理的成本與投入來培養角色，享受公平的遊戲環境。

Q5.未來全球伺服器是否會開放國家對抗戰？遊戲營運是否能夠公平進行？
A5.
我們正在長期規劃國家對抗戰，並對台灣玩家的實力充滿信心。我們的目標是提供一個公平且無爭議的競技環境，確保所有國家的玩家都能在相同的條件下享受遊戲。並且透過台灣分公司直營，確保與玩家間的直接溝通，影響力甚至不亞於韓國本地市場，吳世勇笑著說道：「說不定反而會讓韓國玩家感到不公平呢。」

Q6.是否有想對玩家們說的話？
A6.
《洛汗2》以「保留傳統 MMORPG 的核心價值，同時提供現代化便利性與符合全球市場的服務」為目標，積極準備台灣上市。我們期待台灣玩家能夠在全新的《洛汗》世界中，盡情體驗激烈的戰鬥、深度的經濟系統以及自由成長的樂趣。我們也會持續努力，帶來最優質的遊戲體驗。總之，請大家盡情期待並享受這場全球級的 PVP 戰爭！


 

關鍵字：洛汗2MMORPG

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