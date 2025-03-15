手持靈擺探索廢棄島嶼　冒險《詭島靈探》釋出新預告片

記者黃冠瑋／綜合報導

心理恐怖遊戲《詭島靈探（The Occultist）》近日釋出最新預告影片，並確認遊戲將延期至2026年上市。玩家為了找尋失蹤父親，來到一座廢棄島嶼，從陰森恐怖氛圍下藉著手持靈擺，揭開隱藏在島嶼中的真相。對此，官方表示，「透過不寒而慄的氛圍下，挑戰玩家的心理極限」。

▼《詭島靈探》確認遊戲將於2026年上市。（圖／翻攝自YouTube／Daedalic Entertainment）

《詭島靈探》是一款第一人稱心理恐怖遊戲，是由Daedalic娛樂與DALOAR聯手打造，玩家將跟隨主角艾倫．雷貝斯展開至今為止最可怕的神祕調查。遊戲開頭將會出現「烙印在我腦海裡的畫面讓任何人恐懼發抖……但我不是普通人。我是神祕主義者」的詭異聲響，遊戲將會圍繞在主角艾倫最重要的物品「神祕靈擺」，透過其五種獨特的運作方式來與周遭環境互動。如果面對敵人時，也可利用潛行機制推進劇情，為了避免出現來不不及反應就遭敵人攻擊，玩家要時刻保持警惕。

最終為了瞭解事情脈絡，將前往神秘的戈德斯通島（Godstone），事實上這座島嶼曾是一個惡名昭彰的邪教據點，島上的黑暗實驗與禁忌儀式至今仍留有痕跡。玩家將手持神秘的靈擺，探索籠罩在迷霧中的街道與陰森的建築，解開隱藏在廢棄島嶼中的恐怖秘密。

對此，官方表示，「本作將帶領玩家踏上一場毛骨悚然的超自然調查之旅，沉浸式的探索體驗與令人不寒而慄的氛圍相結合，挑戰玩家的心理極限」。