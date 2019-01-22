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《SD鋼彈 G世代》新作正式公開 SEED男女主角聲優將來電玩展

記者周之鼎／台北報導

台灣萬代南夢宮娛樂宣布，GUNDAM遊戲《G世代》系列最新作《SD GUNDAM G世代 火線縱橫》（英文名稱：SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS）繁體中文版預定將於2019年推出PS4／Nintendo Switch／PC（STEAM）版，並於今日同步公開首支宣傳影片。

關於本作的最新遊戲情報，也將於全球首度公開的台北電玩展特別舞台公開，時間為2019年1月27日（日）11：00~11：45，將邀請到《SD GUNDAM G世代 火線縱橫》製作人 塚中健介、《SD GUNDAM G世代 火線縱橫》開發總監宮城嘉樹，知名人氣聲優保志總一朗（曾飾演《鋼彈SEED》主角煌‧大和》）、田中理惠（（曾飾演《鋼彈SEED》女主角拉克絲·克萊因）蒞臨現場帶來精彩可期的豐富舞台內容。

▲保志總一朗＆田中理惠。

《G世代》是從「機動戰士鋼彈(GUNDAM)」系列歷代作品中選擇自己喜愛的MOBILE SUIT及蒐集角色，組織、培養自己的部隊是本系列的遊戲特色。而《SD GUNDAM G世代 火線縱橫》除了可打造獨一無二的部隊外，也能追溯體驗各鋼彈(GUNDAM)原作故事，是繼2018年迎接系列20周年後的紀念新作。

※《SD GUNDAM G世代 火線縱橫》參戰作品清單（☆：原創收錄作品）

☆新機動戰記鋼彈W
☆新機動戰記鋼彈W G-UNIT
新機動戰記鋼彈W BATTLEFIELD OF PACIFIST
新機動戰記高達W Endless Waltz 敗者們的榮耀
☆新機動戰記鋼彈W 無盡的華爾茲
☆機動戰士鋼彈SEED
機動戰士鋼彈SEED MSV
☆機動戰士鋼彈SEED ASTRAY
機動戰士鋼彈SEED ASTRAY R
機動戰士鋼彈SEED ASTRAY B
☆機動戰士鋼彈SEED XASTRAY
☆機動戰士鋼彈SEED DESTINY
機動戰士鋼彈SEED DESTINY-MSV
機動戰士鋼彈SEED DESTINY ASTRAY
☆機動戰士鋼彈SEED C.E.73 STARGAZER
機動戰士鋼彈SEED C.E.73 ⊿ASTRAY
機動戰士鋼彈SEED FRAME ASTRAYS
機動戰士鋼彈SEED VS ASTRAY
機動戰士鋼彈SEED DESTINY ASTRAY R
機動戰士鋼彈SEED DESTINY ASTRAY B
☆機動戰士鋼彈00
機動戰士鋼彈00P
☆機動戰士鋼彈00F
機動戰士鋼彈00I
機動戰士鋼彈00V
機動戰士鋼彈00V戰記
☆劇場版機動戰士鋼彈00 A wakening of the Trailblazer
機動戰士鋼彈00I 2314
☆機動戰士鋼彈 鐵血孤兒
☆機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 月鋼
SD鋼彈GX
GGENERATION系列
 


 

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：SD鋼彈G世代田中理惠保志總一朗

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