《SD鋼彈 G世代》新作正式公開 SEED男女主角聲優將來電玩展

記者周之鼎/台北報導

台灣萬代南夢宮娛樂宣布,GUNDAM遊戲《G世代》系列最新作《SD GUNDAM G世代 火線縱橫》(英文名稱:SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS)繁體中文版預定將於2019年推出PS4/Nintendo Switch/PC(STEAM)版,並於今日同步公開首支宣傳影片。

關於本作的最新遊戲情報,也將於全球首度公開的台北電玩展特別舞台公開,時間為2019年1月27日(日)11:00~11:45,將邀請到《SD GUNDAM G世代 火線縱橫》製作人 塚中健介、《SD GUNDAM G世代 火線縱橫》開發總監宮城嘉樹,知名人氣聲優保志總一朗(曾飾演《鋼彈SEED》主角煌‧大和》)、田中理惠((曾飾演《鋼彈SEED》女主角拉克絲·克萊因)蒞臨現場帶來精彩可期的豐富舞台內容。

▲保志總一朗&田中理惠。

《G世代》是從「機動戰士鋼彈(GUNDAM)」系列歷代作品中選擇自己喜愛的MOBILE SUIT及蒐集角色,組織、培養自己的部隊是本系列的遊戲特色。而《SD GUNDAM G世代 火線縱橫》除了可打造獨一無二的部隊外,也能追溯體驗各鋼彈(GUNDAM)原作故事,是繼2018年迎接系列20周年後的紀念新作。

※《SD GUNDAM G世代 火線縱橫》參戰作品清單(☆:原創收錄作品)

☆新機動戰記鋼彈W

☆新機動戰記鋼彈W G-UNIT

新機動戰記鋼彈W BATTLEFIELD OF PACIFIST

新機動戰記高達W Endless Waltz 敗者們的榮耀

☆新機動戰記鋼彈W 無盡的華爾茲

☆機動戰士鋼彈SEED

機動戰士鋼彈SEED MSV

☆機動戰士鋼彈SEED ASTRAY

機動戰士鋼彈SEED ASTRAY R

機動戰士鋼彈SEED ASTRAY B

☆機動戰士鋼彈SEED XASTRAY

☆機動戰士鋼彈SEED DESTINY

機動戰士鋼彈SEED DESTINY-MSV

機動戰士鋼彈SEED DESTINY ASTRAY

☆機動戰士鋼彈SEED C.E.73 STARGAZER

機動戰士鋼彈SEED C.E.73 ⊿ASTRAY

機動戰士鋼彈SEED FRAME ASTRAYS

機動戰士鋼彈SEED VS ASTRAY

機動戰士鋼彈SEED DESTINY ASTRAY R

機動戰士鋼彈SEED DESTINY ASTRAY B

☆機動戰士鋼彈00

機動戰士鋼彈00P

☆機動戰士鋼彈00F

機動戰士鋼彈00I

機動戰士鋼彈00V

機動戰士鋼彈00V戰記

☆劇場版機動戰士鋼彈00 A wakening of the Trailblazer

機動戰士鋼彈00I 2314

☆機動戰士鋼彈 鐵血孤兒

☆機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 月鋼

SD鋼彈GX

GGENERATION系列