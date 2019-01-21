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世界舞王決定戰!？《舞力全開》3月將舉辦世界盃總決賽

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今日宣佈第五屆《Just Dance 舞力全開》世界盃總決賽的舉辦地點與日期。今年 3 月 30 日，全球最暢銷音樂電玩遊戲系列的重大賽事將首次在巴西聖保羅的 Webedia 電競場館舉行。在過去六個月裡，共有來自世界各地的 17 位《Just Dance 舞力全開》參賽好手通過了線下和線上比賽的重重考驗取得參加總決賽的資格，他們將和土耳其兩度世界冠軍 Umutcan Tütüncü 一較高下。《Just Dance 舞力全開》世界盃的比賽實況，將會在 Ubisoft 的官方頻道現場直播。

「巴西很榮幸能有這個機會舉辦歐洲以外的首次《Just Dance 舞力全開》世界盃總決賽。跳舞和派對狂歡深植於巴西人的文化中，《Just Dance 舞力全開》也因而受到巴西人的熱愛。巴西人會以喜悅和興奮的心情迎接前來參賽的選手，」Ubisoft 拉丁美洲總經理 Bertrand Chaverot 表示。

一如上一屆的《Just Dance 舞力全開》世界盃，Ubisoft 的電競團隊將與 Webedia 合作，透過 Versus Studio 為總決賽和參賽選手們提供組織與後勤服務。總決賽的合格參賽選手，將在 3 月 26 日先前往巴西里約熱內盧錄製賽事轉播中播放的影片內容，接著在 3 月 30 日到聖保羅參加比賽。
 

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：Just Dance舞力全開世界盃

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