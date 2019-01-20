金漫獎常勝天后柯宥希動漫節歡樂會粉絲宣布重大決定

記者周之鼎／台北報導

以《許個願吧！大喜》至《有何不可》，漫畫家柯宥希已經拿下數座金漫獎，纖細透明的筆觸，以及細膩動人的分鏡是評審與讀者喜愛她的最大關鍵。今年適逢柯宥希出道十周年，特別於動漫節展開簽名會活動與讀者相見歡。

柯宥希於活動上公布最新消息，因應其他媒體邀約，將暫緩《有何不可》的創作，投入她一直相當關懷的生命議題上，與《許個願吧！大喜》小說版作家逢時再次攜手合作，以特殊職人「小丑醫生」為材，展開全新的創作旅程。現場消息公布後讀者們興奮討論，紛紛表示相當期待兩位一線創作者的合作，相信能再次譜出動人故事。





《有何不可》柯宥希挑戰了異色題材，描述少女妮妮愛上竹馬鄰居正馨哥，對方卻喜歡自己兄長的揪心故事，少女的徬徨與愛上直男的同性戀者焦慮感，讓閱讀者焦心不已，一邊想為妮妮應援，一邊又為正馨百般糾結，故事進展到了第四集，正馨和妮妮的哥哥因為意外而展開同居生活，卻也因此讓自己陷入天堂與地獄之中，而妮妮知道正馨性向秘密，為其擔憂的同時也不知該如何面對自己的感情，徬徨的眾人隨著妮妮哥哥與未婚妻重修舊好，迎來了衝突的發展！

《有何不可》簽名會現場粉絲互動熱烈紛紛向老師告白，更有粉絲超用心Cosplay成《有何不可》男主角正馨到場應援。大部分讀者皆是第一部作品《Lovely無所不在》就開始關注支持的十年老粉絲，從小學看到大學、從在學到出社會，對老師的愛絲毫不減。簽名開始前柯宥希拿出自己在手機上的講稿，一字一句道出想對讀者說的話：「在從事漫畫工作的這十幾年裡，我獲得了很多超越物質的寶貴東西，而我心裡一直有一個想法，希望有一天可以用自己的漫畫回饋社會。」而與鏡文學的「小丑醫生」合作，即是這個夢想的開端。一直到上台前，柯宥希都非常緊張，深怕暫緩《有何不可》連載這個決定無法得到大家的諒解，然而在她說完自己的想法後，全場報以感動的掌聲，讓柯宥希當場濕了眼眶。台下的讀者回想到自己家中曾遭遇變故，是柯宥希的作品陪伴並鼓勵了他，現在換他來鼓勵與支持柯宥希的夢想，雖然連載必須先暫緩，但希望柯宥希可以繼續順利的完成新作，自己也會全力支持。





繼《許個願吧！大喜》後，柯宥希再次挑戰醫病患者與家屬題材，將改編鏡文學編劇逢時以特殊職人「小丑醫生」為題材的劇本，故事描述17歲的女高中生陳筱涵，因為害怕面對逐漸病重的妹妹，卻因此錯過與妹妹最後相處的時間，直到她決心加入「小丑醫生」培訓，透過學習面對遺憾和說再見，將歡笑帶給更多和妹妹一樣的病童。取材自台灣真實職人故事，單行本預計於2020年發行。



