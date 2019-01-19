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動漫節搶客出「抽抽樂」奇招　他只花600就抱走PS4

動漫節搶客出「抽抽樂」奇招　他只花600就抱走PS4（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 有業者想出抽抽樂奇招，搶攻動漫節市場。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

台北動漫節今日開幕，眾家出版社紛紛祭出超殺優惠搶客，更有業者想出奇招，推出「抽抽樂」活動，讓現場讀者以一抽 100 到 200 元不等的費用，就有機會抽到 PS4 Pro 和 Switch 等大獎，今日開幕便已經有幸運漫迷只花三抽（約 600 元）就抱走 PS4 Pro，羨煞眾人。

因應近年的讀者消費模式改變，尖端出版也推出精品與書籍以外的販售品項─「抽抽樂」來迎戰，本次更直接將攤位大膽分成兩區，一區販售、一區推出五種抽抽樂讓讀者參與，一抽大約落在新台幣 100 至 200 元左右，獎品內容從周邊商品到最大獎 PS4 Pro、Switch 都涵蓋在內，每一天都會有一台 PS4 Pro 以及 Switch 讓讀者抽獎。

動漫節搶客出「抽抽樂」奇招　他只花600就抱走PS4（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 一次抽獎單價落在 100 至 200 元之間不等，最大獎有機會抽到遊戲主機。（圖／記者樓菀玲攝）

企劃宣傳主任劉宜蓉表示，先前尖端便已經曾經推過這樣的消費模式，相當受到讀者歡迎，為此今年動漫節決定擴大舉辦，更把遊戲主機列入大獎，目標是要帶動買氣。而尖端如此策略也帶來相當大的效果，不僅抽抽樂營收比例高達五成，更有機會成為本次動漫節的主力營收。

讀者用 100 到 200元不等的小額，有機會抽到價值萬元的遊戲主機與近千元的動漫精品。今日開幕抽抽樂攤位滿布人潮，以國人少女為主題、一抽 200 元的「夜市嘉年華精品抽」立刻開紅盤，有讀者一次砸下 1 萬 5 千元抽獎，為的就是收集心愛的國人漫畫作品。而以輕小說為主題的「開運刮刮卡」每一抽 200 元，

據了解，今日上午已出現幸運讀者，抽三次就把價值萬元的PS4 Pro主機帶回家，轟動全場。尖端表示，本次動漫節全展期每天都會開出遊戲主機、電競耳機與拍立得機等大獎。

動漫節搶客出「抽抽樂」奇招　他只花600就抱走PS4（圖／尖端出版提供）

▲ 今日開幕便有幸運讀者只花三抽（約 600 元）便抱走大獎 PS4 Pro。（圖／尖端出版提供）

本次尖端於會場首賣人氣日本輕小說《緋彈的亞莉亞》10 周年紀念特裝版，680 元的特裝版除了內含小說最新刊第 29 集，還有人氣角色亞莉亞的豪華抱枕一個與精美角色卡兩張，同樣也是受到不少讀者歡迎。

此外，尖端為了慶祝《緋彈的亞莉亞》在台發售 10 周年，特製了一個中空書盒包裝，上面印有作者赤松中學給台灣讀者的感謝賀詞。該版本公布後即受到讀者熱烈關注，是眾多讀者鎖定的目標。今日上午開幕就引爆大搶購，狂售近千本。

動漫節搶客出「抽抽樂」奇招　他只花600就抱走PS4（圖／尖端出版提供）

▲ 《緋彈的亞莉亞》在台發售 10 周年，業者推出特裝版引發注目，今日上午開幕就引爆大搶購，狂售近千本。（圖／尖端出版提供）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：動漫節尖端

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