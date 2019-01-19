《從零開始》福袋狂殺3.5折漫迷瘋搶購　早上五點就來排

記者樓菀玲／台北報導

台北動漫節在今（19）日於假南港展覽館一連展出 5 天，逢寒假假期，各家出版社紛紛祭出超殺優惠搶客，木棉花、角川、尖端等紛紛祭出新書與福袋折扣，主辦單位表示今年台北動漫節參觀人次有望突破 40 萬。

曼迪力邀劇場版《無敵鐵金剛 / INFINITY》聲優森久保祥太郎來台，並且推出相關周邊商品，盼能藉由聲優的人氣加持來帶動買氣，而木棉花則是首度邀請《工作細胞》聲優長繩麻理亞來台，其熱門程度之高，在舞台活動參加資格發售當日便已搶售一空，可見長繩麻理亞在台人氣居高不下。

台灣角川因應動漫節祭出大量優惠，凡是消費滿 420 元，即贈送「20 週年紀念 AR 透卡」一份，而消費滿 900 元，即贈送「20 週年紀念大提袋」乙只。展場折扣部分，除了特裝版、套書、福袋商品依現場標價不折扣，所有首賣書籍新品皆為 9 折優惠，非首賣書單件結帳即享 85 折優惠。

▲ 漫迷人潮擠爆南港展覽館。（圖／記者樓菀玲攝）

木棉花因應本次動漫節，推出《刀劍神域》、《進擊的巨人》等 7 款限量福袋商品，其中《刀劍神域》福袋原價 3100 元、現場售價 1000 元，狂殺 3.2 折，不僅推出超殺折扣搶客，更要粉絲買好買滿。

《ETtoday遊戲雲》實際走訪現場發現，除了簽名會資格組之外，限量福袋儼然是許多漫迷的搶購重點，幾乎是人人提著一袋福袋，一口氣提著好幾個也是大有人在。

▲ 《請問您今天要來點兔子嗎》也是許多漫迷瘋搶購的重點商品。（圖／記者樓菀玲攝）

來自台北的陳先生表示，自己每年都會來動漫節「掃貨」，今天早上六點的時候就已經出門了，搶購重心主要放在《從零開始》福袋，這次光是幫朋友買就已經花了超過 6000 元台幣。

黃先生接受《ETtoday遊戲雲》記者訪問時，提到自己參加動漫節的經歷，最早是從國中開始，一直到現在大學畢業都還有來這邊搶購，今年最想要買的主力商品是限量福袋。

來自新竹的李小姐受訪表示，今天也是一早就和朋友來到展館外排隊，朋友之間還會事先分好「排隊攻略」，幾個親朋好友一起規劃各自負責的排隊區域，集結眾人一起買到想要的東西，談及這次的購物預算，李小姐說這次大概準備了 2 萬元在動漫節上。

來自嘉義的夜魂表示，今天一大早 5 點就從嘉義上來台北，幾乎每一年都會來動漫節補貨，而且為了可以買更多東西，夜魂更自己帶了一個小型行李箱來裝貨，除了幫自己買之外還有要幫其他朋友掃貨，搶購重點自然是最近夯到不行的《從零開始》福袋。

▲ 展區內安排了大量的排隊空間。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 人氣不減的《Re:從零開始的異世界生活》，依舊是許多漫迷搶購的第一首選。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 來自嘉義的漫迷更自己帶了行李箱，為了裝下更多的戰利品。（圖／記者樓菀玲攝）