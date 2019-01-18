微星電競產品首度進軍電玩展 最新遊戲火力搶先體驗

記者周之鼎／台北報導

電競品牌MSI首度進軍台北國際電玩展，會場將展示最新款電競火力，包含電競主機板、顯示卡、筆電、主機、螢幕及周邊產品都將提供玩家搶先體驗，眾所矚目的MSI GeForce RTX 2080 Ti LIGHTNING Z 也將現場獨家首賣，限量20張。MSI舞台區也有精采活動，將邀請閃電狼職業電競隊選手與粉絲見面同樂，四天活動將有多位知名實況主輪番上陣與玩家PK，成功挑戰者就能將MSI限量精品帶回家。

MSI GeForce RTX 20系列上市以來，全新架構設計深受玩家肯定喜愛。MSI GeForce® RTX 2080Ti GAMING X TRIO顯示卡憑藉著強悍性能、酷冷散熱、安靜沉默三大特點，征服全球遊戲玩家，拿下2019美國消費性電子展（CES）電腦硬體與零組件類別創新獎。迎接一年一度國際電玩展，MSI 也將推出新一代GeForce RTX 2080 Ti SEA HAWK EK X系列顯卡，與知名水冷模組EK攜手合作打造頂級全罩式水冷，結合MSI 獨家散熱結構設計，提供絕佳散熱能力，讓玩家追求極速的同時，仍能確保平台的穩定運作。除此之外，同時搭載MSI Mystic Light 炫彩燈光系統，數百萬種顏色與燈效，任玩家自行控制調校。

MSI在今年美國CES宣布全系列電競筆電領先搭載最新NVIDIA GeForce RTX系列顯示卡。全新機款GS75 Stealth採用噴砂處理的霧黑金屬材質，奢華亮金的切邊處理加以點綴。GS75最高搭載Intel Core i7處理器、GeForce RTX 2080顯示卡，如此高規格卻能隱身在2.2kg、18.98 mm纖薄的機身中，相較於市面上的17吋筆電，輕薄度提升60%。此外，GS75搭載17.3吋 144Hz 的 IPS等級窄邊框極速電競面板，GS75首創搭載被動振膜設計的DYNAUDIO音響模組，能傳遞令人驚豔的重低音效。

除了搶先體驗最新款筆電，MSI也針對電玩展推出玩家超值優惠機款，剽悍遊戲火力GF75、GF63、GF72/GF62，會場最高享萬元折扣，再加碼送精緻禮盒組。早鳥訂購任一款筆電，即可獲得價值$3,990的新春豪華福袋，每日限量25份，送完為止。

歡慶首度進軍電玩展特規畫限量破盤排隊商品「玩家級線控電競耳機DS501、GM70有線/無線雙模式電競滑鼠、職業級雷射砝碼DS300電競滑鼠、DS4100薄膜式電競鍵盤」1/25-1/28每日針對單一產品限量30組(每人限購一支)，價格超殺僅市價43折起，微星也針對高/中/低階電競鍵盤、電競滑鼠、電競耳機、電競滑鼠墊，皆在會場推出超優質會場驚喜價。