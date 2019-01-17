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《天堂M》龍鬥士開放事前登錄　首座陸上摩天3D水幕秀TGS登場

《天堂M》龍鬥士開放事前登錄（圖／遊戲橘子提供）

記者樓菀玲／台北報導

遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，宣布全新職業「龍鬥士」即將登場！並於今(16)日中午12點全面於官網開放預先登錄。

此次《天堂M》挾著龍鬥士登場的霸氣，大手筆於電玩展場外搭建全台最大型陸上3D水幕投影，邀請玩家一同見證龍鬥士霸氣降臨樓高三層、寬32米的水幕之中，水幕裝置走期自1月25日至1月28日(共4天)，於信義區101停車場展出。

官方表示，玩家可於1月16日中午12點於官方網站完成個人資料輸入，即可獲得「高級勇士組合包X1」、「龍之鑽石X10」以及「魔法娃娃抽卡券X1」；玩家若再將預先登錄頁面分享至個人FB，還可再獲得「龍之魔法卷軸組合包X1」以及「強化戰鬥卷軸X5」。

《天堂M》龍鬥士開放事前登錄（圖／遊戲橘子提供）

《天堂M》宣布新職業「龍鬥士」即將霸氣降臨，預言中穿越時空裂縫的異界種族，因受到暗黑勢力詛咒而全身覆滿龍鱗盔甲。龍鬥士屬近戰職業，可配有專屬武器「鎖鏈劍」，能在對戰中發動近距離及中距離的「兩格牽制」，而其發動的「屠宰者」效果可快速向敵方連砍3下，搭配「開眼」技能，傷害值將隨等級提升加劇，挾帶高物理攻擊性的武器，讓龍鬥士一躍成為現有近戰職業中輸出最高的首選。

除了專屬武器鎖鏈劍外，龍鬥士也是唯一擁有四龍之力覺醒技能的特殊職業，可隨著不同屬性的敵人任意施放相剋的覺醒技能，如風龍的遠距離防禦特化，提升對遠距離攻擊的迴避，無懼妖精、槍手的遠距離攻擊，而火龍近距離攻擊特化可在與騎士、黑妖、王族等近距離職業對戰中，能將龍鬥士原本已經很強悍的近距離輸出再提升。而為讓台灣玩家享受更零時差的內容以及體驗龍鬥士的魅力，此次改版將直接套用目前韓版最新的優化內容，包含屠宰者技能施放消耗量大幅降低、鎖鏈劍整體平衡強化、技能調整為可自動施放等，讓原本在攻守間已非常霸道的龍鬥士更加目中無人。

《天堂M》龍鬥士開放事前登錄（圖／遊戲橘子提供）

為迎接此次龍鬥士的盛大改版以及即將登場的台北電玩展，《天堂M》也於信義區101停車場，打造全台首座陸上摩天3D水幕投影秀，硬體比照大型演唱規格搭建，自1月25日18:30啟動、1月26日至1月28日為17:30至21:00自由開放入場觀賞，也邀請玩家們白天至TGS《天堂M》攤位體驗鎖鏈劍威力拿豐富獎勵，晚上離場後可至摩天3D水幕區感受龍鬥士在聲光效果齊發登場的震撼氣勢，更有隱藏版的16碼序號等著玩家們解密捕捉，輸入即可獲得虛寶好禮。

2019台北國際電玩展將於1月25日至1月28日於台北世貿一館盛大登場，遊戲橘子集團坐擁140個攤位，成為全場最大攤位凡於《天堂M》完成報到的玩家即可獲得官方首度釋出的限定狼人公仔，還可拉霸抽好禮：包含「稀有防具製作秘笈(刻印)」、「魔法娃娃覺醒書碎片」、龍鬥士撲克牌等，最大獎更霸氣祭出玩家夢寐以求的紅變「荊棘公主艾薇變身卡」。除此之外，《天堂M》為讓玩家搶先體驗全新職業「龍鬥士」的霸氣與鎖鏈劍強大攻擊力，將於開展期間推出AR互動裝置體驗，玩家可化身「龍鬥士」討伐擁有強大毀滅力量的boss「吉爾塔斯」。

《天堂M》龍鬥士開放事前登錄（圖／遊戲橘子提供）

官方表示，玩家在現場體驗即可任挑一隻《天堂M》限定公仔帶回家，電玩展期間每日AR積分前100名玩家將抽出1名贈送「惡魔王武器箱」，每日AR最高分者更將獲得《天堂M》超稀有紅變「荊棘公主艾薇變身卡X1」、「屠龍者變身卷軸體驗券X5」以及「稀有製作秘笈(刻印)X1」等多樣珍稀獎勵。

此外，官方也將於1月26日15點30分至16點30分，特別舉辦超狂「血盟副本名人生存戰」，《天堂M》邀請到6位超人氣名人：平民百姓、丁特、NL、貝莉莓、小許、泱泱與玩家分組PK，勇闖終極血盟副本，、比拚過關速度，優勝玩家將可獲得《天堂M》整套公仔。

關鍵字：手機遊戲遊戲橘子天堂M

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