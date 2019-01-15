大型飛船三創啟航！《新楓之谷》史上最大改版隆重登場

記者周之鼎／台北報導

遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NEXON開發的經典超人氣遊戲《新楓之谷》於台北三創生活園區舉辦黑魔法師改版暨互動裝置啟動記者會，正式宣布14年來最重大改版「黑魔法師」正式登場。

為了迎戰黑魔法師到來，遊戲橘子於三創生活園區中心廣場打造18米巨型飛船「TMS勇者號」，飛船內部共分為故事館區及熱血出擊區兩大區域，為讓玩家可更身歷其境體驗改版劇情，故事館內特別利用3D浮空投影技術，讓玩家真實感受黑魔法師強大的威脅，與黑暗即將侵蝕的緊張氣氛；英雄情境區則可與女皇站在同一陣線，共同宣示挑戰黑魔法師。此外為讓玩家們有即將出擊的備戰意識，擁有beanfun!點數帳號的玩家還可參加熱血出擊區活動，現場即可創立六英雄角色，在巨大螢幕上體驗使用最新的五轉三技痛擊軍團長與黑魔法師。

TMS勇者號將於今(1/15)日晚間六點正式對外開放至1月21日晚間八點，活動期間玩家可至現場排隊體驗，體驗完成後還可獲得官方製作的聯盟軍出擊手機架乙個，款式共有7款將逐日發送不同款式，角色包含西格諾斯女皇與六英雄角色可供蒐集，而官方表示其中還有隱藏版本第8款，玩家將可於TGS活動現場獲得最終的隱藏版本，詳細索取方式請玩家密切關注官網及官方粉絲團。

此外，巨型飛船前方更打造一座4米巨型楓葉燈也於今日正式點亮，玩家可透過按下按鈕一同注入決心備戰黑魔法師，隨著集結人數的增加楓葉燈的顏色也會有所變化，越多玩家注入決心楓葉會越快轉為《新楓之谷》的楓紅色。

《新楓之谷》14年來最大的改版正式展開，楓之谷的夢靨「黑魔法師」也即將現身入侵楓之谷世界，作為目前故事章節中最強大BOSS的實力絕對不容小覷，因此遊戲將首次開放期間限定的燃燒伺服器讓所有玩家們快速鍛鍊角色備戰，其中伺服器內最特別的莫過於「灼熱技能」，只要是在燃燒伺服器內創立的角色，都可立即獲得此全新技能。「灼熱技能」除了經驗值1.5倍幫助快速升等之外，基礎能力及魔力也會有明顯提升，在攻擊「一般怪物」及「BOSS怪物」時，將增加30%的傷害，同時「爆擊率」及「爆擊傷害」也將增加至30%，因此在練功效率上將大幅提升。而當玩家在伺服器內達成指定等級時，還可獲得豐沛的獎勵道具，包含「露塔必思套裝箱子」、「BOSS飾品」及「祕法符文交換券」等，活動結束後玩家將可把燃燒伺服器內的角色移民至一般伺服器繼續遊戲。

黑魔法師是目前楓之谷世界中最強大的BOSS，在挑戰條件上勢必有所限制。玩家等級須超過200等才具有挑戰相關故事章節的資格，因此本次活動突破既有燃燒活動151等級的限制，首次開放燃燒到200等，幫助玩家們極速備戰黑魔法師。此外，為讓玩家們可以更迅速的培養角色，官方更開放「快速五轉」，玩家只需極限燃燒角色至200級即可進行五轉，完全省略五轉前冗長且瑣碎的前置任務內容，大幅提升五轉效率。

