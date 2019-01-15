《棒球殿堂》全國決賽週六開打　中信兄弟啦啦隊擔綱開場嘉賓

記者樓菀玲／台北報導

網石棒辣椒今(15日)宣布，首屆「棒球殿堂全國大賽」決賽名單出爐，本周六(19日)總決賽將在台北登場，北中南脫穎而出選手齊聚一堂爭取最高榮譽，第一名可獲得新台幣10萬元獎金。賽事從四強開放現場觀賽及線上直播，中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」將擔任開場表演嘉賓。

棒球殿堂全國大賽預賽1月初在北中南3地共舉辦4場預賽，各地預賽中，選手卯足全力，現場氣氛緊張，還有比到難分難解，一路到延長賽才出線。最終選出16位好手，19日將一決高下，爭奪冠軍寶座。

預賽出線選手分別是「懷念三商虎」、「Annoying桃猿」、「斑馬」、「韓棒」、「棒球型男」、「愛啃科學麵」、「我的窩」、「Evan」、「炫風兄弟」、「低能廢狗」、「Remix」、「單行俠」、「去動物園看猩猩」、「Tommyjobs」、「o0獨孤求敗0o」、「幸運匙」等16位玩家。

玩家暱稱「懷念三商虎」的黃先生是多年中華職棒球迷，過去棒球殿堂舉辦實體賽事也都有參與。他表示，能晉級是運氣好，「最後一場也只驚險贏一分！」他說，許多玩家會選擇姿勢特別的投手應戰，因此有先做好心理準備應戰，才能順利出線。

另一位晉級、玩家暱稱「斑馬」的尹先生表示，「這次有很多高手參賽，能贏真的是運氣好。」他說，平常習慣用平板，這次賽事用手機打有點不習慣，比賽也一度落後，「就是要用平常心面對，做好調整。」身為棒球迷的他說，由於棒球殿堂畫面做得很真、精緻，因此特別喜歡玩這款遊戲。

總決賽本周六在台北展開，中華職棒大聯盟會長吳志揚將親自出席觀賽。賽事由活力體育主播詹可旬主持，「熱血主播」徐展元轉播線上賽事，中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」擔任表演嘉賓，賽事精彩可期。

為確保選手公平性，玩家將使用官方提供相同評價、選手組合的帳號參賽，比賽採「好友對戰」4局、1對1手動對戰模式進行。八強、四強賽為單淘汰制，總冠軍賽則採3戰2勝制；比賽如到9局下半仍平手，則進入1局延長賽，由得高分者勝出。

本次賽事從四強開放民眾觀賽，為感謝民眾熱情參與，現場提供抽獎，只要到現場觀賽就有機會抽中三星高階手機、Wyless無線充電盤、球芽基金週邊產品等多項好禮。

除日前公佈能到現場觀賽的名單外，網石棒辣椒表示，無法來現場觀賽、喜愛《棒球殿堂》的玩家，還可透過Youtube、Facebook和Twitch等平台觀看同步轉播，一起聽著徐展元、小編播報，享受觀賽樂趣，替選手打氣加油。詳細轉播資訊近期將公告在官方粉絲專頁。

網石棒辣椒總經理林大鈞表示：「感謝各位玩家熱情報名參與本次棒球殿堂全國大賽。恭喜所有在預賽中晉級的選手，預祝選手們在決賽中獲得佳績！也希望所有喜歡棒球殿堂的人能在線上觀賽，幫選手們加油，一起和我們享受這場棒球饗宴。」