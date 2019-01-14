《封神戰天門》台港澳代理權確定　三大在地化神祇角色公開

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Gamamobi遊戲平台於日前宣布「神」級手遊《封神戰天門》即將在台上線，並於今日開放事前登錄活動；本款手遊大作，是以經典的道教神祇及宗教祖師等神界大戰為主題，因此，營運團隊也特地將台灣特有道教文化融入遊戲中，納入許多耳熟能詳的神祇共同參戰。

《封神戰天門》遊戲內本次找來台灣知名聲優，全程以專業台語配音，讓玩家有滿滿的親切感，此外遊戲中更請來本土知名神祇：有「天上聖母」之稱的「媽祖」、能為大家帶來錢財的「虎爺」還有俗稱烏面祖師的「清水祖師」，要讓玩家們在遊戲中，感受一般民間信仰的文化魅力。





相傳媽祖原為沿海地區的海神信仰，是民間最普遍信仰的神明之一，在台灣香火鼎盛，著名的廟宇有大甲鎮瀾宮等。《封神戰天門》本次更擲筊請示，獲得大甲鎮瀾宮的授權，首次跨界合作，以嶄新的形象將大甲媽祖置入遊戲中。

古人認為虎是受土地之神所管，被眾神收伏的老虎具有神力，故將其尊稱為虎爺；據說虎爺力大無窮，雖然樣貌兇猛，不但不會傷害人們，更能為大家帶來錢財，俗言「虎爺咬錢來」。

清水祖師則是在北台灣相當重要的神明信仰之一，有著許多香火鼎盛的巖寺。傳說中在與山鬼四將大戰時，受大火連燒七日卻只有面部被燻黑，成為黑帝化身，亦被稱為黑面祖師公，並以求雨聞名，被視為保護神。

《封神戰天門》的龐大世界觀中主分為人族、仙族、妖族、眾神等，各族皆擁有強大的力量及無窮的智慧，共同維持三界秩序。然而在野心家的陰謀之下，秘密策動各族間心懷不軌的作惡者，共同擾亂時間與空間的規則，造成天地大亂，三界陷入一場曠日持久的混戰，從此三界陷入長達五百年的混亂。後來有一傳說，據說有一位少年英雄，能習得真經殘卷中的曠世神功，並能得到眾神護持，各族臣服，重新訂定三界規則，結束這一場神魔大戰……

玩家在冒險途中，將有機會得到各方天兵天將的助陣，神將間彼此還有緣分、法寶羈絆等千重萬縷的組合，若是與羈絆的神將同時上場，便可發動威力超絕的法寶大招，讓你一路手起刀落不眨眼。而隨著等級提升，可以上陣的夥伴數量增加，該如何因應戰場，挑選出合適上場的神將，便考驗著玩家的陣容深度以及佈陣的功力。