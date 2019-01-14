ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

莊敬18戰全勝！LSC《英雄聯盟》校園聯賽晉級隊伍出爐

記者周之鼎／台北報導

從去年十月開打至今的「第二屆LSC《英雄聯盟》校園聯賽小組賽」在上週五 (01/11) 結束所有賽程。本屆首度將高中職與大專院校區分開來並同時進行聯賽，共為期十週的小組賽賽程，參賽隊伍透過雙循環 BO3 的賽制決出最終進入例行賽名單。

本屆參加大專院校組小組賽的隊伍共有 8 隊，能進入例行賽的隊伍為小組賽前 6 名；高中職組則共有 19 隊，分為 A、B 小組進行比賽，能進入例行賽的隊伍分別為 A 組前 4 名與 B 組前 4 名。

上週三 (01/09) 結束小組賽賽程的高中職組，A 組由莊敬 X超競以 18W0L 的成績領頭，接著是永平雷電虎 (15W3L)，第 3 名則是能仁熊武士 (13W3L) 以及第 4 名的南強雷霆豹 (13W5L)；B 組則由幼華戰龍隊以 16W0L 的成績拿下第一，青年勇士隊 (12W4L) 緊追其後，而 MT Phoenix 與大魔啟英隊以相同成績 (11W5L) 並列第 3 名。

而大專院校組小組賽則是由取得 12W2L 的靜宜聖徒羊成為名副其實的領頭羊，接著是僑光黑鯊隊 (11W3L)、萬能雄獅隊 (10W4L)、樹德雄鷹隊 (9W5L)、中州奇林俠 (8W6L)，第 6 名晉級例行賽的隊伍修平電隼隊則是與第 7 名東南飛鷹隊取得相同的積分 3W11L，最終在比較兩隊對戰賽事結束時間長度後，由修平電隼隊勝出，順利晉級本屆例行賽。

第二屆 LSC《英雄聯盟》校園聯賽（LSC）分為「大專院校組」、「高中職組」兩組聯賽並行，並且在參考校園傳統運動聯賽機制後，為了更加完善校園電子競技聯賽，賽制也規劃為「小組賽」→「例行賽」→「季後賽」的制度，讓隊伍之間更有競爭力。另外也加入了種子隊伍的保障名額，於第一屆 LSC 獲得種子隊伍資格的「城市蒼鷹、遠大鷹、東泰太陽、立志猩勢力」將會於小組賽結束後加入例行賽，與晉級隊伍競爭季後賽資格。

 

關鍵字：LCS英雄聯盟校園電競

推薦閱讀

仙俠手遊《將夜行》事前登錄開跑　世界觀、角色設定搶先看

莊敬18戰全勝！LSC《英雄聯盟》校園聯賽晉級隊伍出爐

你破關了嗎？官方公開《惡靈古堡 2》30分鐘體驗版數據

台灣恐怖遊戲再臨！《返校》團隊新作《還願》公開發售日

Epic Games 2019年前景看好　線上商城、要塞英雄成營收主力

2019年手遊將佔全球60%遊戲收入　跨平台、高品質是趨勢

全球限量500張！ROG推《決勝時刻：黑色行動IV》聯名顯示卡

《血界戰線》《3月的獅子》主題曲USG樂團來台熱唱　2/23開賣

《王之逆襲》參戰2019台北電玩展　展場主視覺曝光

除了乳搖還會爆衣！《生死格鬥6》製作人來台解析遊戲全貌

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《返校》團隊新作《還願》公開發售日

Epic Games 2019年前景看好

官方公開《惡靈古堡 2》體驗版數據

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

迪士尼反派角色討厭度排行榜

台北動漫節1/19開跑

《生死格鬥6》製作人來台解析遊戲全貌

2019年手遊將佔全球60%遊戲收入

模型大廠GSC將首度參加台北電玩展

《Pokémon GO》醜醜魚來了！

最新新聞

仙俠手遊《將夜行》事前登錄開跑

第二屆LSC《英雄聯盟》晉級隊伍出爐

官方公開《惡靈古堡 2》體驗版數據

《返校》團隊新作《還願》公開發售日

Epic Games 2019年前景看好

2019年手遊將佔全球60%遊戲收入

ROG推《決勝時刻》顯示卡限量500張

《3月的獅子》主題曲USG來台熱唱

《王之逆襲》參戰2019台北電玩展

《生死格鬥6》製作人來台解析遊戲全貌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366