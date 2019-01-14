你破關了嗎？官方公開《惡靈古堡 2》30分鐘體驗版數據

記者周之鼎／台北報導

本月最受矚目的作品之一莫過於即將於1月25日發售的 《惡靈古堡 2 重製版》，官方在上週釋出免費的，「一次體驗版（1-Shot Demo）」，吸引全球大量玩家下載，而能在30分鐘內通關的玩家僅有28%。

顧名思義，「一次體驗版（1-Shot Demo）」就是讓玩家僅能遊玩一次而已， 收錄的內容以先前公開的「里昂篇」為主，將描寫里昂初入拉昆市警察局的冒險。開始遊玩之後遊戲會倒數30分鐘，若中間不幸陣亡或是提早通關也可以繼續遊玩，但30分鐘一到就無法再遊玩，體驗版的最後將會播放獨家收錄的最新宣傳影片。

「一次體驗版」在11日開放下載之後吸引不少玩家下載遊玩，而如今官方正式公開在14日10時前，本次「一次體驗版」的全球下載人數為131萬2250人，能在30分鐘內成功通關的比例為28%，顯見在玩家需要自主瞄準後，遊戲給予玩家的體驗又有很大的不同。不過依然有玩家創造了神速通關紀錄，僅花了不到3分鐘就完成通關，除了藝高人膽大得閃躲僵屍、不拿子彈以外，還快速的跳過動畫才能達成。

▲高手玩家3分鐘通關版影片。

許多國外玩家玩過並看到數據後直呼「30％是騙人的吧？」、「30分鐘怎麼過的了！」，也有玩家表示：「30分鐘玩的不夠過癮，期待正式版。」、「比原來的二代更可怕」，顯見 《惡靈古堡 2 重製版》的評價相當不錯，不過值得一提的是，由於各國分級制度的不同，玩家也發現美版和日版的血腥程度略有差異。