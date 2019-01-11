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台北電玩展INDIE GAME AWARD公布22款入圍遊戲爭奪八項大獎

記者周之鼎／台北報導

亞洲最大獨立遊戲盛典即將於本月「2019台北國際電玩展(以下稱電玩展)」登場，今年共聚集全球186家獨立遊戲團隊於商務區「INDIE GAME FESTA」與玩家區「INDIE HOUSE」同步展出。為獨立遊戲開發者量身打造的「INDIE GAME AWARD」，本次共有13國115款遊戲作品參與初選，評審過程難分軒輊，最終共計22款作品進入決賽，分別來自台灣、中國、日本、香港、美國、西班牙和馬來西亞。

喜愛音樂節奏遊戲的玩家可別錯過中國PeroPeroGames《Muse Dash》、日本Production Exabilities《有翼淑女》、香港Synthnova《RAVON》，其中馬來西亞Metronomik團隊更集結了前《FFXV》首席遊戲設計師、前《快打旋風 5》概念藝術家打造全新風格音樂動作遊戲《No Straight Roads》。另外，美國Muse Games《Hamsterdam》去年10月甫獲IMGA(國際行動遊戲大獎)「最佳遊戲設計」，再度以精緻的場景、玩法入圍電玩展INDIE GAME AWARD。

解謎、驚悚元素是熱門遊戲類型中的常見題材，美國Funomena《Wattam》打造超過100個古怪角色一同解謎、日本DESKWORKS《RPG TIME: The Legend of Wright》將書桌、紙本轉化成戰場與武器、香港B&L Studio《WORDER》趣味逗人的字母星人，以及GHOST PIE Studio 3D 備受遊戲媒體關注的恐怖新作《牛一》等作品，皆獲得不少發行商的肯定。VR遊戲類型則包含台灣岡本3海苔《奇幻鐵匠鋪VR》、台灣子亥工作室《組裝玩具戰爭》、台灣哇哇科技多人對戰遊戲《條碼大作戰》、美國Unknown Worlds Entertainment 水下冒險遊戲《深海迷航》等精彩作品，帶領玩家身歷其境體驗虛擬實境與遊戲結合的魅力。

邁入第五年的「INDIE GAME AWARD」邀請國內外資深遊戲媒體、知名製作人與發行商進行評選，最後將選出「最佳劇情」、「最佳美術」、「最佳音效」、「最佳遊戲設計」、「最佳創新」、「最佳VR遊戲」、「最佳手機遊戲」、「最佳遊戲」等八大獎項，並於2019年1月24日下午四點在世貿三館INDIE SALON舞台舉行頒獎典禮。
 

關鍵字：台北電玩展獨立遊戲

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