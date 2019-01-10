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PC遊戲平台大戰開打！《全境封鎖2》捨棄Steam帶槍投靠Epic

GC 18／《全境封鎖2》公開Gamescom預告片與最新遊戲畫面。（圖／廠商提供）

記者周之鼎／台北報導

先前我們曾報導過開發「虛幻引擎」與遊戲《要塞英雄》的開發商Epic Games於公開全新的商城計畫「Epic Games Store」，而今日傳出第一個捨棄Steam轉投Epic Games的遊戲，就是即將於3月上市的Ubisoft大作《全境封鎖2》，《全境封鎖2》在Steam的預購頁面也已經下架。

Epic Games已經表示，使用「虛幻引擎」開發的遊戲在Epic Games Store上售出將可以免收使用引擎所需的版權費（傳統上為5％），而Epic Games Store開出的分潤條件也更為誘人，每賣出一套遊戲，開發商可以獲得其中88％的利潤，Epic Games僅收12％。相較Steam收取30％的分潤，也就是最高可以差到23％。相信這也是《全境封鎖2》帶槍投靠的最大原因。而最值得觀察的，就是還擁有《刺客教條》、《看門狗》等作品開發商Ubisoft未來是否會長期轉投陣營，若真的未來都把遊戲發在Epic Games Store上，那麼對於Steam來說可是不小的損失。

GC 18／可搶先玩測試版！《全境封鎖 2》開放預購。（圖／廠商提供）

不過除了Epic Games Store外，當然Ubisoft自家的「UPlay」也可以玩到《全境封鎖2》，同時《全境封鎖2》也於今日公開PC版的硬體需求，玩家不妨可以參考看看自己的硬體是否合格。

最低配備（1080p | 30 FPS）

OS: Windows 7 | 8 | 10
CPU: AMD FX-6350 | Intel Core I5-2500K
RAM: 8 GM
GPU: AMD Radeon R9 270 | Nvidia Geforce GTX 670
VRAM: 2 GB
DIRECT X: DirectX 11 | 12

一般配備（1080p | 60 FPS）

OS: Windows 7 | 8 | 10
CPU: AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core I7-4790
RAM: 8 GB
GPU: AMD RX 480 | Nvidia Geforce GTX 970
VRAM: 4 GB
DIRECT X: DirectX 11 | 12

高階配備 （1440p | 60 FPS）

OS: Windows 7 | 8 | 10
CPU: AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core I7-6700K
RAM: 16 GB
GPU: AMD RX Vega 56 | Nvidia Geforce GTX 1070
VRAM: 8 GB
DIRECT X: DirectX 11 | 12

頂規配備 （4K | 60 FPS）

OS: Windows 7 | 8 | 10
CPU: AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core I9-7900X
RAM: 16 GB
GPU: AMD Radeon VII | Nvidia Geforce RTX 2080 TI

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