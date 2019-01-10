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新年首波改版爆可愛 《爆爆王》X LINE FRIENDS活動開跑

記者周之鼎／台北報導

遊戲橘子旗下休閒遊戲《爆爆王》於今(1/10)日宣布與超人氣國際卡通形象品牌LINE FRIENDS合作正式開跑，此為遊戲橘子於2019年首波大型的IP異業合作，LINE FRIENDS人氣王「熊大」與「兔兔」將化身為遊戲角色與玩家們同樂，官方也同步開放四張全新LINE FRIENDS主題地圖，將大家熟悉的LINE FRIENDS元素完美融合在地圖中。

《爆爆王》今日宣布攜手LINE FRIENDS盛大改版開跑，推出新角色「熊大」與「兔兔」可在使用隨機角色遊玩時出現，兩角色各自有特別的能力，「熊大」的水球、水柱最大值可達頂標10，適合老手玩家挑戰，而「兔兔」則是挾帶著比現有角色都快的開場移動速度優勢，十分適合新手玩家。除了新角色外，此次也同步開放四張全新地圖，每張地圖皆以LINE FRIENDS的人氣角色為主題，包含雷納德與莎莉也出現在地圖中，搭配《爆爆王》地圖中原有的花草，畫面更加萌翻天！不只地圖，連遊戲內的廣場都能看到LINE FRIENDS的身影，希望能讓玩家們感受到滿滿的誠意與用心。

此次是《爆爆王》破天荒與集團外IP進行異業合作，為歡慶改版，官方也推出一系列活動任務並祭出豐富活動限定獎勵，包含即日起至2月13日開跑的「LINE FRIENDS地圖PLAY任務」活動，玩家只要在LINE FRIENDS主題地圖，蒐集指定數量的道具後有機會可獲得永久「部長背景」與「部長旗幟」；至2月13日止還有「LINE FRIENDS出席任務」，活動期間，完成指定出席任務即可獲得超豐富道具，包含「雷納德帽子」、「雷納德背包」、「莎莉帽子」以及「莎莉背包」等；而1月底至過年期間更有新春狂歡加碼活動，包含「段位WP 3倍活動」以及「LUCCI 2倍活動」。

為滿足廣大LINE FRIENDS收藏迷，此次《爆爆王》也於商城中推出超多合作限定道具，其中包含首次出現的道具模組「LINE FRIENDS貼紙擴音器」，使用不同主角的擴音器時，將會有該主角的貼圖隨機出現；而適逢2019年的第一個月，官方也應景推出「新年樂爆卡」，有機會開出超可愛的「兔兔水球」、「熊大水球」與「熊大櫥窗裝飾」等。

關鍵字：爆爆王線上遊戲LINE熊大兔兔

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