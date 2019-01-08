MS怪獸與NOVA ESPORTS成立新公司　專攻戰隊管理與實況經紀

記者樓菀玲／台北報導

台灣電競戰隊 MS 與 NOVA ESPORTS 於 2019 年年初釋出消息，表示未來兩隊將在台灣以NOVA MS為名參與各項電競賽事，首先隆重登場的為原 MS 旗下的《PUBG》職業隊於 1 月 10 日至 12 日在澳門舉辦的《PUBG》世界盃，以及 1 月底的《傳說對決》2019 年職業春季賽。

國際知名電競戰隊 NOVA ESPORTS，在 2018 年 12 月於東京舉辦的皇室戰爭世界賽中奪得世界冠軍的殊榮，更有《鬥陣特攻》以及《FIFA 18》等電競隊伍，整體規模堪稱亞洲其中一支最大電競戰隊。如今看重台灣市場，與台灣知名電競戰隊「MS怪獸」合作，雙方共同成立新公司以共同經營管理台灣旗下職業戰隊以及蓬勃發展的實況主。

NOVA ESPORTS 創辦人 Anthony 擁有多家香港上市公司，而營運總監BoBo則為多間香港上市公司董事。目前在世界各地都有NOVA戰隊，甚至於 2018 年底《傳說對決》在泰國所舉辦的 AIC 國際賽 12 支隊伍中，於歐洲與拉丁美洲奪下參賽資格的戰隊，皆屬 NOVA ESPORTS。

NOVA ESPORTS 創辦人 Anthony 表示，在台港澳賽區，屬台灣腹地最大，並且擁有最多電競周邊相關品牌，以及各種電競職業戰隊，但欠缺的就是國際化。台灣長期以來缺乏的資源，NOVA ESPORTS 都能提供，不論是國際化的品牌或資源，以及國際化的窗口。NOVA ESPORTS為了電競，會盡最大能力，在台灣把基礎打好。

NOVA ESPORTS 營運總監 BoBo 表示，因為看重在台港澳賽區電競的自由市場以及規模，並且需要在台灣佈局以及擁有強而有力的夥伴，便透過關係接觸到 MS 檯面下的共同創辦人 Alan 以及 Leo，早在媒體宣佈以前，雙方便已在港台多次密集會議，彼此都有許多共同朋友，相談甚歡，最後皆大歡喜。雙方如此積極，為的就是亞洲電競生態的共榮共存。

MS 共同創辦人 Alan 表示，因為目前台灣電競市場處於剛起步的階段，各職業隊伍目前除了贊助商外，沒有穩定收入，造成投資者望之卻步，在台灣唯一除了贊助商外，而能夠有穩定收入支持的戰隊，也就只有 MS，雖然成立過程篳路藍縷，但是為了自己與共同創辦人 Leo 的電競夢，決定放手一搏。這次透過與 NOVA ESPORTS 的合作，能夠成功打入國際市場，「我們第一步要做的就是跟著選手一起努力，不忘初衷，並且希望在不久的將來，替台灣爭光。」

MS 共同創辦人 Leo 表示，自己兩年來投入的金錢以及心力超過台幣千萬以上，但自己在台灣原先就有事業，分身乏術，公司規模日漸擴大，但缺乏制度以及有整合能力的幫手，於是招攬 Alan 一同合作。雙方非常有合作的默契，各方面溝通順暢，對內對外都能夠將事情處理得非常妥當，對於組織擴充中的 MS 來說是如虎添翼。Leo 希望提供給台灣的電競選手更好的發展環境，期盼這次跟NOVA ESPORTS的合作，能夠帶來整個市場發展蓬勃的契機。

▲ 左起依序為：NOVA 營運總監 BoBo，NOVA 創辦人 Anthony，MS 共同創辦人 Alan，MS 共同創辦人 Leo，NOVA 戰隊總監 Calvin。

MS 戰隊首席教練 AA 表示，在台港澳賽區有了 NOVA ESPORTS 的奧援，有如魚得水之勢，原先 MS 就期盼能在國際上找到強而有力的合作夥伴，現在有了這樣的助手，無疑是在勇猛的戰士身上再多了更強大的武器，有信心能夠帶領 NOVA MS 踏向更高的殿堂以及奪得更好的名次。

MS 戰隊總監呂庭萱（安娜）表示，MS 與台港澳賽區各電子競技戰隊始終維持友好關係，希望藉由這次國際型的合作案，能夠讓台灣電競生態能夠更上一層樓。

此次合作，經過雙方一個多月密集會議以及討論，2019 年在雙方合作的前提下，有合作夥伴挹入資金，並透過原 MS 自主研發能力以及專利技術，結合雙方資源以及 NOVA MS 國際品牌知名度，打造全新電競周邊品牌 NOVA MS，並將於 2019 年打入中國以及東南亞市場，預計 2020 年度或可行銷全球。

雙方甚至開玩笑的表示：「目前是期許初期即在多種項目中奪下好成績，並穩定整個電競生態，但或許在不久的將來，可能下個月，可能下一季，也可能下個年度，NOVA MS 在香港或是台灣 IPO 也不是不可能的。」