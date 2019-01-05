千萬別丟！沒人玩的Wii U最高已經漲兩倍

記者周之鼎／台北報導

Wii U一度被視為任天堂史上最失敗的主機之一，在Nintendo Switch推出之前，這款擁有手持平板「gameapad」功能的主機由於性能相較同期主機不佳，因此不太受玩家青睞，不過沒想到停產兩年後，這台主機的價值反而悄悄的水漲船高。

Wii U於2012年11月上市，在2017年1月就宣告停產，相較過去一台主機可玩7～10年，Wii U也是任天堂史上最短命的一台主機。在Wii U推出時，任天堂想靠著其平板型控制器 GamePad 打造新的遊戲世代，但Wii U缺乏第三方廠商遊戲奧援，加上主機本身在網路功能依舊比不上對手，而 Gamepad 僅約3.5小時的續行力也成致命傷。四年多來Wii U共賣出1,356萬台，但不但與對手有落差，相較於前一代賣出上億台的Wii更有著相當大的差距，而Nintendo Switch更是開賣10個月就打破Wii U四年的銷售總數。

不過目前全新的Wii U在市場上開始不斷增值，在美國雅馬遜上，全新的Wii U起標價為650美元（約新台幣19,500元），更貴的則是《新超級瑪利歐兄弟》和《超級瑪利歐3D世界》的32G黑色同捆機，價格最高已經飆到約880美元（約新台幣26,400元），相較當時的原價已經漲了快兩倍，外媒分析，由於Wii U全球總量僅約1500萬台，未來勢必將進入「罕見」狀態，所以如果手上還持有Wii U的玩家不妨好好保管，身為任天堂的正規世代主機仍擁有許多不錯的遊戲，以後價值也許會上看數千美金。