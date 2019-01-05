ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

千萬別丟！沒人玩的Wii U最高已經漲兩倍

NX來了WiiU今年就要停產？任天堂駁斥報導不實（圖／翻攝官網）

記者周之鼎／台北報導

Wii U一度被視為任天堂史上最失敗的主機之一，在Nintendo Switch推出之前，這款擁有手持平板「gameapad」功能的主機由於性能相較同期主機不佳，因此不太受玩家青睞，不過沒想到停產兩年後，這台主機的價值反而悄悄的水漲船高。

Wii U於2012年11月上市，在2017年1月就宣告停產，相較過去一台主機可玩7～10年，Wii U也是任天堂史上最短命的一台主機。在Wii U推出時，任天堂想靠著其平板型控制器 GamePad 打造新的遊戲世代，但Wii U缺乏第三方廠商遊戲奧援，加上主機本身在網路功能依舊比不上對手，而 Gamepad 僅約3.5小時的續行力也成致命傷。四年多來Wii U共賣出1,356萬台，但不但與對手有落差，相較於前一代賣出上億台的Wii更有著相當大的差距，而Nintendo Switch更是開賣10個月就打破Wii U四年的銷售總數。

不過目前全新的Wii U在市場上開始不斷增值，在美國雅馬遜上，全新的Wii U起標價為650美元（約新台幣19,500元），更貴的則是《新超級瑪利歐兄弟》和《超級瑪利歐3D世界》的32G黑色同捆機，價格最高已經飆到約880美元（約新台幣26,400元），相較當時的原價已經漲了快兩倍，外媒分析，由於Wii U全球總量僅約1500萬台，未來勢必將進入「罕見」狀態，所以如果手上還持有Wii U的玩家不妨好好保管，身為任天堂的正規世代主機仍擁有許多不錯的遊戲，以後價值也許會上看數千美金。

關鍵字：WiiU任天堂增值

推薦閱讀

千萬別丟！沒人玩的Wii U最高已經漲兩倍

尾田榮一郎公開《航海王》最新劇場版尾草帽海賊團定裝手稿

台北電玩展電競星光大道資格賽本週六火熱登場

才拿世界冠軍就出清!？ J Team《傳說對決》先發五人全轉隊

前《爐石戰記》元老自組新公司！將開發漫威遊戲

《楓之谷》原廠不玩了驚傳想賣!？外媒點名五大公司可能收購

神力女超人蓋兒加朵代言　All-in-One筆電ASUS Zen AiO 27上市

至高天的怒火降臨！《暴雪英霸》公開新英雄英普瑞斯

該出門走走了！《Pokemon GO》舉辦「孵蛋馬拉松」活動

和風競技手遊《霹靂無雙》五大英雄強化系統情報解析

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《航海王》最新劇場版尾手稿公開

《楓之谷》原廠不玩了驚傳想賣!?

JT《傳說對決》冠軍五人全部轉隊

沒人玩的Wii U最高已經漲兩倍

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

《Pokemon GO》舉辦孵蛋馬拉松

前《爐石戰記》團隊自組新公司

《寶可夢GO》新世代孵蛋表看這裡

台北電玩展電競資格賽本週登場

《約會大作戰》第三季動畫情報釋出

最新新聞

沒人玩的Wii U最高已經漲兩倍

《航海王》最新劇場版尾手稿公開

台北電玩展電競資格賽本週登場

JT《傳說對決》冠軍五人全部轉隊

前《爐石戰記》團隊自組新公司

《楓之谷》原廠不玩了驚傳想賣!?

All-in-One筆電ASUS Zen AiO 27上市

《暴雪英霸》公開新英雄英普瑞斯

《Pokemon GO》舉辦孵蛋馬拉松

《霹靂無雙》五大英雄強化系統情報解析

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366