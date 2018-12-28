你玩過幾款？谷歌公開2018台灣年度搜尋10大遊戲

記者周之鼎／台北報導

Google昨（12/27）日交由Youtuber黃氏兄弟公開今年Google台灣區搜尋的快速上升十大遊戲，雖然摒除了一些老遊戲，而按照名次不見得是營收最高，但也著實反映了今年有哪些遊戲在市場上竄紅以及台灣玩家的口味，而你玩過了幾款呢？

在這次的榜單中看得出台灣玩家仍以手機遊戲為導向，而風格則各有特色，無論是可愛、日系、武俠、擬真都在其列。在十款遊戲中，家用主機作品和PC線上遊戲各有1款，其餘8款都是手機遊戲。以下將是今年Google台灣區搜尋的快速上升十大遊戲名單。

※第10名：《永遠的七日之都》

《永遠的7日之都》是由網易遊戲所開發的一款角色扮演類手遊，由於不斷輪迴的劇情加上相當流暢的動作系統，受到不少玩家的矚目，遊戲也請到許多日本知名一線聲優配音，對於一些不會去細究的玩家，可能還不會發現這是來自對岸的作品。

※第9名：《夢幻模擬戰》

過往曾是三大神作SRPG之一的《夢幻模擬戰》在推出手機版後依然表現不俗，《夢幻模擬戰》經典的人設跟其英雄史詩風格的宏大劇情一直被眾多玩家稱道，即便由陸廠開發，其手遊版本的夢幻模擬戰也完整延續了這個優良的傳統，在人設上延續漆原智志大師的美型風格，男性角色英挺陽剛，女性角色則性感可愛兼具。可以說是老IP重塑成功的經典案例。

※第8名：《天涯明月刀》

由騰訊旗下開發商北極光工作室耗時五年打造的線上遊戲 《天涯明月刀》是先前風靡大陸的武俠電影風格大型線上多人遊戲，終於在今年由NEXON引進台灣，在許久沒有MMORPG衝擊的線上遊戲市場中果然一枝獨秀。《天涯明月刀》遊戲改編自古龍同名小說，故事背景在白玉京失蹤後的武俠生態，為了抗衡被方龍香獨攬大權的青龍會，四大高手各懷抱負先後創立了四大盟會，並廣招各門派好手，一同抗衡青龍會的暴行。玩家要扮演八荒中的其中一門門派弟子，踏上江湖之路展開屬於自己的武俠旅程。

※第7名：《荒野行動》

在去年俗稱「吃雞」的《絕地求生》引發旋風後，這股風潮也吹向了手機平台，而首個受惠的就是推出速度極快，由網易開發的《荒野行動》，不可否認《荒野行動》最早在PC平台推出時就是個吃雞的山寨作品，但依然靠著先登上手機搶得市場先機，在今年站上了亞洲各國的排行榜高位，甚至將反攻家用主機平台。

※第6名：《絕地求生：刺激戰場》

第6名的《絕地求生：刺激戰場》其實也就是《絕地求生》的正宗手遊版，由騰訊獲得授權後開發，主打的就是盡可能的重現PC版裡的《絕地求生》，其玩法和吃雞如出一轍。妙的是，騰訊獲得授權後由兩個工作室開發了兩款同樣掛名《絕地求生》的正版的手遊《絕地求生：刺激戰場》和另一款《絕地求生：全軍出擊》，不過《刺激戰場》更接近原汁原味，所以比較獲得青睞也不難理解。

※第5名：《魔物獵人：世界》

今年初在PS4率先登場的《魔物獵人：世界》引發台灣玩家極大的旋風，一甩過去系列作缺點，《魔物獵人：世界》以高畫質畫面、無接縫地圖、主打「魔物生態系」的大幅進化，加上首次的中文化， 讓許多過去曾和好友一起狩獵的「獵人」們紛紛回歸，隨後在8月PC版也正式開始營運，年初「火龍機」一機難求的盛況許多玩家仍歷歷在目，本作同時也創下日本老牌遊戲公司卡普空創社以來的最高銷量，全球出貨突破1000萬套。

※第4名：《楓之谷M》

承載了許多人童年回憶的《楓之谷》在今年推出了手機版《楓之谷M》，玩家可以利用虛擬搖桿與按鈕操縱角色的移動，其中也包括許多手機版專屬的特色內容，如菁英地城、競技場、公會戰等。成功喚起玩家回憶的《楓之谷M》在開放初期湧入了大批玩家，但推出後被發現《楓之谷M》太偏向於「Pay to Win（付費者贏）」的機制，加上外掛橫行，讓人氣開始逐步退燒。

※第3名：《第五人格》

玩法相同於於《黎明死線》的《第五人格》在今年獲得不少玩家喜愛，《第五人格》推出後就被許多玩家認為是《黎明死線》的抄襲作品，但憑藉著更不駭人的美術，加上不對襯對戰的多人對戰能夠營造的緊張刺激感，以及類型適合實況主的推波助瀾，《第五人格》絕對是今年在台灣擁有高人氣的手遊之一。有別與其他手遊，《第五人格》堅持不以課金來增加強度的方式，也被認為是能夠圈住玩家的最大原因。

※第2名：《天堂M》

台灣線上遊戲先驅之一的《天堂》在推出手機版《天堂M》之後果然不同凡響，不但一舉成為今年Google關鍵字搜尋的第二名，在手機兩大平台的暢銷榜上也幾乎長時間位列前三名。做為台灣遊戲歷史的一個重大轉捩點，《天堂M》也吸引了大批過往了老天堂玩家回歸，即便轉戰手遊後的「課金」上限可以說再造手遊顛峰，而承襲極低的掉寶機率和練功速度可以說和現今遊戲的走向完全背道而馳，但正因為它是《天堂》有著太穩固的社群地位，因此仍可看到許多老玩家豪砸千萬台幣以上就為求一張高級變身。

※第1名：《旅行青蛙》

第一名就是年初讓全台掀起一陣「養蛙潮」的《旅行青蛙》，《旅行青蛙》本身是日本小型團隊Hit-Point的作品，作為一款放置類遊戲，《旅行青蛙》不但不支援中文，也沒有任何養成元素和明確的遊戲目標，僅有少量的收集要素。但《旅行青蛙》卻仍先從對岸社群掀起風潮，接著藉由影歌星以及各方媒體的傳播，讓這個綠色的小青蛙一夕之間成為全民新寵。不過熱潮來的快去的也快，到了年末已經看不太到多少人還在分享自己的青蛙帶了什麼好料回家。