台萬代南夢宮公開2019電玩展陣容　《機器人大戰T》全球搶先開放試玩

記者樓菀玲／台北報導

台灣萬代南夢宮娛樂今日宣佈，將於2019年1月25日至1月28日舉行之台北國際電玩展盛大展出多款未上市新作，除了大受好評的暢銷遊戲，也將帶來即將發售的遊戲資訊與試玩體驗。

台灣萬代南夢宮娛樂本次預計展出多款2019全新大作並提供試玩；包含實現經典角色跨時空對決的「周刊少年JUMP」出版50周年紀念作品《JUMP FORCE》、以魯夫視角享受全新冒險的《航海王 尋秘世界》、擁有獨特世界觀與華麗討伐場面《噬神者3》，以及《空戰奇兵7 未知天際》。此外，《超級機器人大戰》系列最新作《超級機器人大戰T》亦將於台北國際電玩展全球首次公開試玩。

系列作中，首度中文化並於Nintendo Switch平台發售的經典RPG佳作《宵星傳奇REMASTER》，以及首度公開體驗的《超級機器人大戰T》與《刀劍神域 奪命凶彈 完全版》、《刀劍神域 虛空幻界 豪華版》等多款熱銷遊戲，皆可於Nintendo Switch展區試玩，同場加映萬代南夢宮娛樂人氣音樂遊戲《太鼓之達人 Nintendo Switch版！》以及操作簡單、樂趣滿點的滾動遊戲《塊魂Encore》，邀請玩家一起呼朋引伴、享受遊戲樂趣。

預定展出遊戲一覽