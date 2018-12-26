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2019台北動漫節1/19起連展五天　500攤位65廠商打造寒假動漫盛會

2019台北動漫節1/19起連展五天（圖／大會提供）

記者樓菀玲／台北報導

第七屆台北國際動漫節，於2019年1月19日(六)至23日(三)在台北南港展覽館盛大登場，500個攤位約65家廠商聯合打造寒假第一趴動漫盛會。

在台灣擁有高人氣的「約會大作戰 DATE A LIVE」「不起眼女主角培育法」「普通攻擊是全體二連擊，這樣的媽媽你喜歡嗎？」「我喜歡的妹妹不是妹妹」等眾多人氣作品的「Fantasia文庫」滿30週年了！為感謝台灣讀者們對「Fantasia文庫」作品的支持，2019年動漫節會首度推出「Fantasia文庫大感謝祭30th in TAIWAN」。

喜愛MIKU的朋友們看過來，「HATSUNE MIKU EXPO 2019」首度在2019台北國際動漫節與大家見面喔！現場除了有展覽品外還會有各式商品展出。此外，世界COSPLAY高峰會( World Cosplay Summit )」本次首度與「台北國際動漫節」合作，將於2019年1月23日舉辦台灣代表選拔賽，優勝者除了可代表台灣參加於8月舉辦的WCS世界大賽，更可獲得獎金1.8萬元，第二名和第三名也各可獲獎金1.2萬元及1萬元。

大會表示，活動進行也將請到日本國際級表演雙人團體《琉演 Ryu-en》示範表演，另外也將安排台灣動漫偶像舞團及台灣動漫歌手進行開場及中場演出，目前 A、B舞台共計將會有高達35場活動。

2019台北動漫節1/19起連展五天（圖／大會提供）

2019台北動漫節1/19起連展五天（圖／大會提供）

動漫節「ICHIBAN JAPAN 日本館」舞台準備了16組共40多位表演者輪番上陣，卡司包含軟萌女團、舞台劇演員、甜美聲優、實力唱將還有超狂DJ。其中，不能不提的就是日本少女偶像指標－AKB48，今年日本館隆重邀請旗下子團「AKB48 Team 8」來台演出。

即將在日本館舞台舉行首次台灣公演的「PUNITAN」和「櫻花蝦（sakuraebis）」，擅長萌趣歌舞的她們，非常期待台灣粉絲的熱情。「妖之鬼狐」則會帶來領先日本的台灣出道舞台。知名動畫「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」聲優也會上台與粉絲近距離互動；洗足學園音樂大學的指導教授「崛江美都子」也將率領學生一起帶來超夯動漫組曲，相信屆時一定會成為大型KTV現場，大家一同跟唱。

再次登場的「9nine」、「CROWN POP」、「東京flavor」、「Task Have Fun」、「TAKEYAMA3.5」、「彩虹征服組」、「Mirai Skirt」將帶給台灣粉絲更嫻熟更有爆發力的舞台能量。而每次來到日本館都會造成轟動的「月舞。」，粉絲總是在開場前就排起長長的人龍搶購入場資格卷，此外最熱門的焦點人物 ─「西村ひよこちゃん」DJ這次也不會缺席，將為台灣粉絲帶來精彩ㄉㄜ。

關鍵字：台北國際動漫節

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