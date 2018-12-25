萬名玩家響應GAME STAR遊戲之星　電玩展預購票開賣

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「GAME STAR遊戲之星」為每年台北國際電玩展(以下稱台北電玩展)展前的重要活動，除了展現台灣遊戲市場特性，透過臉書帳號完成投票支持心目中最愛的遊戲，充分反映出玩家的喜好，目前已吸引近5萬名玩家響應，票選活動將於2019年1月4日14:00截止。另外，2019台北電玩展門票已於今(25)日開放預購，可至全台四大超商(7-11、全家、OK、萊爾富)、博客來以及KKTIX購買。

「GAME STAR遊戲之星」票選活動是由遊戲公司及獨立遊戲開發團隊推薦自2017年9月至2018年8月期間引起玩家熱烈討論的作品，今年參賽作品共計128款，分為「臺灣獨立遊戲」、「臺灣研發遊戲」、「線上遊戲PC Online」、「網頁遊戲」、「單機遊戲」、「遊樂器遊戲」、「行動遊戲」七大類，其中行動遊戲、線上遊戲競爭最為激烈。

同時，為鼓勵玩家透過投票支持心目中的年度首選遊戲，主辦單位也準備多樣好禮來抽獎，包括200元誠品禮券(30名)、經典遊戲周邊福袋(100名)、經典遊戲周邊組(8名)、SONY PS4 Slim主機500GB-極致黑(1名)、iPad(6th Generation)Wi-Fi(1名)、PlayStation VR 豪華全配組(1名)，將於今年12月至明年1月活動期間每週三抽出獲獎玩家。

明年電玩展開展在即，以史上最大規模開放世貿一、三館全區，並邀請各國知名遊戲大廠展出時下最熱門的遊戲IP，預購票於今(25)日起至明年1月24日在全台四大超商通路(7-11、全家、OK、萊爾富)以及博客來、KKTIX等線上平台開賣，門票預購價格為新台幣200元(現場票價新台幣300元)，預先購買的玩家可免去現場排隊購票時間，迅速掌握各家展示廠商的第一手資訊。

另外，TGS VIG玩家獨享專案即將銷售完畢，內容包含大會限量周邊商品、AORUS潮Tee(尺寸隨機)、《空之旅人》御守(隨機贈送)、HyperX鍵盤清潔組、《神魔之塔》6週年大禮包、PlayStation福袋，還能享有世貿一、三館展區四日無限暢行，以及世貿一館專屬排隊區等資源。