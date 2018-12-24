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上市櫃公司董座長征南北極第一人　劉柏園帶隊成功抵達南極點

劉柏園帶隊成功抵達南極點（圖／遊戲橘子提供）

記者樓菀玲／台北報導

聖誕節前夕，遠在世界盡頭12,790公里遠的南極長征隊捎來捷報。歷經近一個月狂風暴雪、頂著零下30度低溫，南極長征隊克服「高原路線」的險峻環境，共前進350公里，終於在智利時間12月22日傍晚6點(台灣12/23凌晨五點)成功完成挑戰，成為台灣首支以越野方式抵達南極點的長征隊。抵達南極點後，位在橘子集團總部的「TAIPEI前進南極點任務控制中心」LIVE現場傳來隊員們略顯疲憊卻充滿喜悅的聲音，隊長劉柏園開心的宣布：「前進南極點，完攻！我們做到了！為台灣寫下長征南極點的歷史記錄！」

身為上市櫃公司第一位完成長征南北極這項空前紀錄的董事長，橘子集團創辦人劉柏園表示：「我希望以實際行動告訴年輕人，不要做世俗眼光的大事，只要做自己人生的大事。因為，只要心中有一個值得堅持的夢想，縱使過程中會遇到痛苦與挑戰，也能咬牙前進，等待最佳時機突破重圍，為自己人生寫下不悔的篇章。」

劉柏園帶隊成功抵達南極點（圖／遊戲橘子提供）

劉柏園帶隊成功抵達南極點（圖／遊戲橘子提供） 劉柏園帶隊成功抵達南極點（圖／遊戲橘子提供）

今年橘子集團營收屢攀新高，年營收在第三季即突破百億，整個集團蓄勢待發，正進行許多關鍵營運計劃。身為橘子集團執行長的劉柏園，雖在出發前已妥善建立代理人機制，然而長征南極點計劃長達近2個月，為求能在遠端即時管理，由橘子集團研發多時的「teamup!」企業管理APP便發揮了緊密溝通的功效。在挑戰的過程中，劉柏園不時透過「teamup!」接收集團旗下各單位匯報，並在公司大型專案上給予意見、進行重大簽呈簽核、高階主管人事任命簽核…等與集團營運息息相關的各項管理。

台灣史上第一支南極長征隊長征隊自11月13日從台北出發，挑戰過程波折不斷，原訂路線為660公里的岸到點(Coast to Pole)，但出發後即因連日暴風雪造成行程延誤，在盤點糧食、物資、南極大陸天候等各項因素後，改挑戰難度升級的「高原路線」。全隊從南緯87度、2545公尺的海拔高度出發，一路上空氣稀薄，風勢強到很難站立，隊員們更一度歷經失溫、凍傷、「white out」現象，在種種考驗身心的艱鉅挑戰之下，終於在智利時間12月22日傍晚6點左右正式到達南極點。

劉柏園帶隊成功抵達南極點（圖／遊戲橘子提供）

橘子關懷基金會十週年啟動「前進南極點」計劃寫下台灣史上的記錄，成為台灣第一支長征南極點達陣的隊伍，隊員親身挑戰極限，激勵新世代的年輕人，要更勇敢做大夢、為自己的夢想冒險。隊員們將在智利時間12月25日拔營，帶著長征世界極南盡頭的榮耀，在2019年1月8日早上回到台灣，並分享更多南極冒險故事。

關鍵字：遊戲橘子劉柏園

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