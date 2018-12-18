ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

龜派氣功點燃東京奧運聖火？悟空本尊公開許願

記者周之鼎／台北報導

世界級的人氣動漫《七龍珠》在日前推出最新的劇場版電影《七龍珠 超 布羅利》宣傳會上，孫悟空的聲優野澤雅子公開表示希望能讓悟空擔起點燃東京奧運聖火的重任，引發日本媒體關注。

在《七龍珠 超》電視動畫再度點燃全世界的龍珠迷後，《七龍珠 超 布羅利》已經確定將在90國上映，上個月在日本武道館舉行首映會，湧入了超過5000名粉絲，可見《七龍珠》30多年過去，其影響力絲毫不減。《七龍珠》在去年與其他知名七部知名動漫作品在前年已經被日本奧會任命為奧運形象大使。

悟空的聲優野澤雅子在日前的日本《七龍珠 超 布羅利》的宣傳會上公開說：「如果悟空能點燃東京奧運的聖火就好了！」提出了希望以龜派氣功仰天朝聖火台射出的提案，野澤雅子也說：「世界上很多人應該都會很開心吧！」。至於會不會成真，可能得等到東奧開幕式的那一天才能證實。

野澤雅子已經可說是日本國寶級的聲優，現年已高齡82歲，自1986年七龍珠的動畫問世後就持續為《七龍珠》動畫與遊戲的悟空、悟飯、悟天配音，至今從未換過人，去年還以悟空一角獲得 「最長時間擔任同一名遊戲角色的聲優」與 「最長時間的遊戲聲優」兩項金氏世界紀錄。

值得一提的是，在《七龍珠 超 布羅利》中，除了野澤雅子等長青級聲優全數回歸外，在新角色上也採用了中生代的知名聲優水樹奈奈和杉田智和，水樹奈奈也在發表會上表示：「能夠參加這一部從小就在看的作品非常光榮，能和這麼多前輩站在舞台上讓我都起雞皮疙瘩了。」杉田智和也說：「如果能和小時候的自己說我演出《七龍珠》了，他絕對不會相信。」

關鍵字：孫悟空七龍珠奧運東京奧運東奧野澤雅子

推薦閱讀

PS4《刀劍神域 奪命凶彈 完全版》影片公開 NS版明年登場

傳任天堂明年將推新版Switch　儲存空間加大、螢幕升級

龜派氣功點燃東京奧運聖火？悟空本尊公開許願

網路遊戲需載明警語　元旦新法上路

突破PS3紀錄 PS4銷售有機會挑戰一億台大關

第二屆Red Bull Trinity英雄聯盟3v3對抗賽台灣隊奪冠

曬衣服就可充手機！　英國最新太陽能紗線技術實驗成功

Switch獨佔新作《漫威英雄 終極聯盟3》宣布中文化

可樂罐丟出去變企鵝！？　《企鵝公路》贈票活動開跑～

《王國之心3》遭竊提前一個多月偷跑 官方神機妙算應對

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

悟空本尊公開許願點東奧聖火

《王國之心3》偷跑官方神應對

MAD教練綠茶轉任RNG戰術教練

《傳說對決》JT踢走越南奪冠

PS4銷量正式突破PS3紀錄

《漫威英雄 終極聯盟3》宣布中文化

神魔之塔x101點燈　世界最大求籤筒

《Pokémon GO》信使鳥活動來了

《刀劍神域 奪命凶彈 完全版》影片公開

台灣2018年抱走四座電競世界冠軍

最新新聞

《刀劍神域 奪命凶彈 完全版》影片公開

傳任天堂明年將推新版Switch

悟空本尊公開許願點東奧聖火

網路遊戲載明警語元旦新法上路

PS4銷量正式突破PS3紀錄

英雄聯盟3v3對抗賽台灣隊奪冠

英國發表最新技術 曬衣服就可充手機

《漫威英雄 終極聯盟3》宣布中文化

《企鵝公路》贈票活動開跑～

《王國之心3》偷跑官方神應對

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366