龜派氣功點燃東京奧運聖火？悟空本尊公開許願

記者周之鼎／台北報導

世界級的人氣動漫《七龍珠》在日前推出最新的劇場版電影《七龍珠 超 布羅利》宣傳會上，孫悟空的聲優野澤雅子公開表示希望能讓悟空擔起點燃東京奧運聖火的重任，引發日本媒體關注。

在《七龍珠 超》電視動畫再度點燃全世界的龍珠迷後，《七龍珠 超 布羅利》已經確定將在90國上映，上個月在日本武道館舉行首映會，湧入了超過5000名粉絲，可見《七龍珠》30多年過去，其影響力絲毫不減。《七龍珠》在去年與其他知名七部知名動漫作品在前年已經被日本奧會任命為奧運形象大使。

悟空的聲優野澤雅子在日前的日本《七龍珠 超 布羅利》的宣傳會上公開說：「如果悟空能點燃東京奧運的聖火就好了！」提出了希望以龜派氣功仰天朝聖火台射出的提案，野澤雅子也說：「世界上很多人應該都會很開心吧！」。至於會不會成真，可能得等到東奧開幕式的那一天才能證實。

野澤雅子已經可說是日本國寶級的聲優，現年已高齡82歲，自1986年七龍珠的動畫問世後就持續為《七龍珠》動畫與遊戲的悟空、悟飯、悟天配音，至今從未換過人，去年還以悟空一角獲得 「最長時間擔任同一名遊戲角色的聲優」與 「最長時間的遊戲聲優」兩項金氏世界紀錄。

值得一提的是，在《七龍珠 超 布羅利》中，除了野澤雅子等長青級聲優全數回歸外，在新角色上也採用了中生代的知名聲優水樹奈奈和杉田智和，水樹奈奈也在發表會上表示：「能夠參加這一部從小就在看的作品非常光榮，能和這麼多前輩站在舞台上讓我都起雞皮疙瘩了。」杉田智和也說：「如果能和小時候的自己說我演出《七龍珠》了，他絕對不會相信。」