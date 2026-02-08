FF46多位神級Coser降臨！人潮擠爆花博　網驚嘆「領域展開」

記者楊智仁／綜合報導

開拓動漫祭 FF46 近日於台北花博爭艷館登場，許多頂級 Coser 像是「Enako、伊織萌、月海、東雲うみ」來台，現身活動期間，現場人潮瞬間圍成超級大圈，排隊動線一度被擠到水洩不通，甚至有粉絲形容「像是領域展開」，相關畫面在社群平台瘋傳。

開拓動漫祭 FF46 每年都會吸引大批粉絲，活動期間不少參展民眾一早就到場卡位，拍照、合影與周邊購買隊伍一路延伸至場館外，主辦單位也臨時加派工作人員維持秩序，現場可見大量手機、相機高舉，只為捕捉多位人氣 Coser 的登場瞬間。即使並非粉絲，也難以忽視她們所帶來的強大氣場與話題效應。

Enako 被視為日本目前最具代表性的 Coser 之一，長年活躍於主流雜誌、節目與商業活動，伊織萌則以高角色還原度與親和力著稱，在御宅文化圈擁有極高支持度。儘管周末天氣較為寒冷，頂級 Coser 們同場現身 FF46 完全帶起粉絲們熱情，不僅讓活動討論度大幅提升，也再次顯示亞洲 Cosplay 圈的吸引力。